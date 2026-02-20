AAP advierte al MTC que modificar criterios afecta la fiscalización y pone en riesgo seguridad

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) reafirmó a las autoridades respectivas que la implementación de la placa blanca para motocicletas y trimotos ya se encuentra en marcha, con entregas progresivas a nivel nacional. La entidad sostuvo que esta medida representa un avance necesario para fortalecer el orden, la seguridad ciudadana y la fiscalización en las vías.
TE PUEDE INTERESAR
- Fenómeno El Niño Costero ya se siente en el Perú: Panamericana Sur bloqueada por huaicos e inundaciones en Tumbes por desborde de río
- Piura: jóvenes cruzan calle inundada sobre un colchón en Chulucanas
- Corredora atropellada: periodista afirma que auto está a su nombre, pero no lo tiene desde setiembre
- El Agustino: Delincuentes atentan contra conductor de la línea “E”
- Unos 2.350 hallazgos arqueológicos en 21 años de Cálidda: ¿En qué distritos se concentran estos descubrimientos?
Seguir temas