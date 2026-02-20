Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Asociación Automotriz del Perú viene trabajando de manera ininterrumpida desde hace más de 16 años en la administración, gestión y entrega de placas. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
La Asociación Automotriz del Perú viene trabajando de manera ininterrumpida desde hace más de 16 años en la administración, gestión y entrega de placas. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) reafirmó a las autoridades respectivas que la implementación de la placa blanca para motocicletas y trimotos ya se encuentra en marcha, con entregas progresivas a nivel nacional. La entidad sostuvo que esta medida representa un avance necesario para fortalecer el orden, la seguridad ciudadana y la fiscalización en las vías.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

AAP advierte al MTC que modificar criterios afecta la fiscalización y pone en riesgo seguridad
Transporte

AAP advierte al MTC que modificar criterios afecta la fiscalización y pone en riesgo seguridad

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
Lima

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función

ATU: tarjeta interoperable comenzará a probarse en buses de transporte público desde el tercer trimestre
Transporte

ATU: tarjeta interoperable comenzará a probarse en buses de transporte público desde el tercer trimestre

Comas: balean bus de ‘Los Azules’ en su paradero inicial en Collique
Transporte

Comas: balean bus de ‘Los Azules’ en su paradero inicial en Collique