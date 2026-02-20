AAP advierte al MTC que modificar criterios afecta la fiscalización y pone en riesgo seguridad

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) reafirmó a las autoridades respectivas que la implementación de la placa blanca para motocicletas y trimotos ya se encuentra en marcha, con entregas progresivas a nivel nacional. La entidad sostuvo que esta medida representa un avance necesario para fortalecer el orden, la seguridad ciudadana y la fiscalización en las vías.

Según explicó el gremio, el nuevo formato incorpora mejoras técnicas como un mayor tamaño (17 x 20 cm), fondo blanco, caracteres de alto contraste y elementos de seguridad como holograma y código QR, que integra el número de matrícula y el VIN del vehículo.

Desde diciembre pasado es obligatorio el uso de placas con chip en motocicletas y mototaxis: guía para hacer el trámite | Composición EC: Andina / Gémini

En ese contexto, la AAP consideró que no resulta razonable que estas especificaciones tengan carácter temporal ni que se plantee retornar, en un plazo máximo de cuatro meses, al anterior formato azul hasta noviembre de 2026. Advirtió que la fiscalización y la seguridad ciudadana no pueden depender de cambios de criterio que generen incertidumbre en el sistema.

"Asimismo, este retroceso implicaría que todos aquellos que compren una motocicleta o trimoto durante julio a noviembre de 2026 estarán obligados luego al “replaqueo”, de acuerdo con la Ley 32184“, indicó.

Exhortan al MTC a no más cambios

El gremio pidió al MTC mantener la placa blanca como estándar hasta que se implemente la placa Mercosur con chip RFID, cuya adopción fue dispuesta por el Congreso y el propio ministerio, sin costo adicional para los ciudadanos.

“Finalmente, la Asociación Automotriz del Perú indicó que desde hace más de 16 años trabaja de manera ininterrumpida en la administración, gestión y entrega de placas vehiculares, bajo estándares de integridad, calidad y mejora continua”, puntualizó.