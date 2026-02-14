AAP habilita canales digitales para el seguimiento de trámites de placas de motos y trimotos

En el marco de la reactivación del servicio de emisión y entrega de placas para vehículos menores, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) habilitó canales digitales, permitiendo a los propietarios de motos y trimotos seguir el progreso de sus solicitudes de manera remota y segura.

Con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y optimizar la atención, la institución informó que el seguimiento de cada expediente se centralizará mediante el correo electrónico proporcionado por el usuario al inicio del proceso.

Desde esta fecha es obligatorio el uso de placas con chip en motocicletas y mototaxis: guía para hacer el trámite | Composición EC: Andina / Gémini

A través de este canal, se enviarán las alertas sobre el estado del trámite y las instrucciones específicas para el recojo físico del distintivo.

Además de las notificaciones directas, la AAP ha puesto a disposición de la ciudadanía un sistema de consulta autónoma:

Plataforma Web: Los usuarios pueden ingresar al portal oficial www.placas.pe.

Los usuarios pueden ingresar al portal oficial www.placas.pe. Módulo de Consulta: Dentro del sitio, se encuentra habilitada la opción “Consulta de Estado de Placa”, disponible las 24 horas del día.

“Se recomienda a la ciudadanía involucrada en este proceso de regularización que revise periódicamente su correo electrónico, incluida la carpeta de correo no deseado, para no perder ninguna comunicación relevante”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Ante la reanudación del servicio, la AAP instó a los solicitantes a mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar retrasos en la entrega.