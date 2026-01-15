La Asociación Automotriz del Perú (AAP) responsabilizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el desabastecimiento de placas para motocicletas y trimotos nuevas, tras la decisión de postergar la implementación de la nueva placa de rodaje y disponer el retorno al modelo anterior.

Esta acción “contradictoria” – indicó- no ha hecho mas que afectar a miles de familias que llevan el sustento a sus hogares a través de la utilización de estos vehículos como herramienta de trabajo. Del mismo modo, ha permitido el incremento de la inseguridad en el territorio nacional.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según la APP, esta situación afecta a más de 30,000 familias desde el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que se debió dar inicio al cambio programado.

“Casi dos semanas después de haber entrado en vigencia el diseño de la placa de rodaje para motos y trimotos nuevas, inexplicablemente el MTC impuso el regreso a la placa antigua, asumiendo responsabilidad directa por el caos desatado y el retroceso en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la mejora en el ordenamiento del tránsito”, señala el gremio a través de un comunicado.

La postergación de las nuevas placas para motos sorprendió hasta a la AAP “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”



Advirtió, además, que esta situación se prolongará hasta por lo menos cuatro meses más, y que el MTC estaría buscando con ello contratar de forma directa a nuevos abastecedores.

“La actual gestión del MTC buscaría ‘demostrar’ un desabastecimiento para poder contratar de forma directa y sin licitación pública a un nuevo proveedor de placas, lo que no hará más que prolongar la crisis y profundizar sus consecuencias”, expresa en documento.

Todo ello -indican- ha generado un perjuicio también para la AAP que estaba lista para entregar, después de más de un año de inversión y preparación, la nueva placa “que es más visible y segura”.

Aquellas personas que después del 17 de diciembre hayan comprado un nuevo vehículo de la categoría L, entiéndase como motocicletas o cualquier otro con menos de cuatro ruedas, no pueden hacer uso de él debido al cambio de última hora implementado por el MTC.

En diciembre del 2024 se promulgó la Ley 32184 que modificó la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para establecer un nuevo formato de las placas de categoría L, teniendo esta nuevas dimensiones. Sin embargo, a fines del 2025 el MTC emitió un Decreto Supremo mediante el cual se posterga hasta el 30 de noviembre del 2026 la implementación de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje.