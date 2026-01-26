Al menos 36 personas resultaron heridas, entre leves y moderadas, tras el impacto de un bus del Metropolitano contra un muro de concreto de la estación México, en el distrito de La Victoria. El accidente se registró alrededor de las 7:00 a. m., en plena hora punta, y generó una intensa congestión vehicular en la Vía Expresa.

El oficial al mando de la emergencia, Haddad Erquinigo, de la Bomba Salvadora Lima, informó que, pese a la fuerza del choque, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad, lo que permitió un rápido traslado y atención de los pasajeros.

Respecto a la distribución de los heridos en los centros de salud, Erquinigo detalló:

15 heridos leves fueron trasladados por la Policía Nacional a los hospitales Casimiro Ulloa y Arzobispo Loayza

2 heridos fueron atendidos por ambulancias de los Bomberos y llevados a la Clínica Javier Prado

3 heridos fueron conducidos a la Clínica Internacional del Centro de Lima

5 heridos fueron evacuados por ambulancias del SAMU a diversos nosocomios de Lima Centro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras se restablece progresivamente el tránsito en la zona.

El jefe del operativo, general Humberto Alvarado, señaló que por ahora no pueden establecer las causas y que el choque fue de tipo frontal-lateral, según la escena.

En tanto, el presidente de la ATU confirmó que el SOAT de la unidad vehicular sí estaba activado.