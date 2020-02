Solamente en daños materiales, en el país existe una cifra muy negativa sobre la cantidad de accidentes tránsito. A esto se debe sumar lo dificultoso que puede ser establecer una denuncia. El ex jefe de división de accidentes de tránsito, Franklin Barreto, sostiene que esto se debe a que las personas ven el procedimiento engorroso, en el cual sienten que pierden dinero y tiempo, por lo que las personas prefieren pactar un acuerdo extrajudicial.

“En realidad, legalmente, la única forma en la que una persona pueda sentirse amparada es cumpliendo con lo que se prescribe en el Reglamento Nacional de Tránsito, que implica presentar la denuncia y que el conductor se someta a los exámenes y vehículo a revisión”, dijo Barreto.

El 04 de enero hubo un accidente en la cuadra 46 de la avenida Tomás Marsano, en Santiago de Surco, que involucró a siete vehículos. (Foto: Claudia Sovero)

-Procedimiento-

El jefe de la Divisón de Investigación de Accidentes de Tránsito, el coronel PNP, Olger Benavides Ponce detalló que hacer la denuncia no solo tiene que ver con los involucrados directamente, sino que la información que se tenga ayuda a tomar medidas preventivas, mejorar la señalización, hacer campañas de alcoholemia y sobre el exceso de velocidad.

El oficial explicó que la policía tiene dos maneras de procesar las denuncias: por parte de agentes que se encuentren patrullando o si se solicita a uno, y cuando uno de los dos participantes van a la comisara para poner una denuncia.

“Ahí comienza nuestro procedimiento policial. Una vez que se nos notifica, nosotros de inmediato evaluamos el caso. Si solo son daños materiales, procedemos a realizar un peritaje de acuerdo a la clase de vehículo. El monto de este varía. Si es una moto o bicimoto, el costo es de S/ 96.60, los vehículos livianos cuestan S/ 141.10 y los camiones S/ 224. 20. El dosaje etílico cuesta S/ 45.00”, detalló Benavides.

Por su parte Barreto, cree que se podrían mejorar y agilizar algunos procedimientos. “Hacer una denuncia de ese tipo, tiene un valor de al mínimo S/ 200.00 y se debe invertir mucho tiempo. Nuestra ley vigente dice que necesariamente tiene que haber un examen en sangre, pero debería cambiar y se debería poder medir el nivel de alcoholemia con el mismo método de los operativos. El costo del peritaje de daños, debería costar alrededor de S/ 25. Si fuera así, yo prefiero ir a la comisaria”, agregó.

Asimismo, precisó cuáles son las complicaciones que deben enfrentar las personas que decidan realizar una denuncia. En primer lugar, los pagos se hacen únicamente en el Banco de la Nación o en una de sus agencias bancarias, el vehículo debe pasar revisiones técnicas en su local, ubicado en La Molina. Luego debe pasar un peritaje de daño y los resultados serán entregados en una fecha posterior, debido a que los efectivos deben hacer las diligencias en el lugar de accidente. Por último, si no existiera la necesidad de alguna otra pericia adicional, se formular el atestado policial, el cual demora unos 20 días.

“Como se trataría de un proceso civil, van a tener que promover el proceso ante un juez de paz letrado, donde se tiene que pedir que la comisaria mande todos los documentos para iniciar el proceso civil. Esto podría tardar entre 6 a 8 meses, incluso hasta un año. Y muchas veces, el juez puede dictar una sentencia que no es favorable”, dijo.

Al respecto, el coronel Benavides indicó que lo que se ha mejorado es el proceso de los trámites; sin embargo aún varía en cada comisaria. “El peritaje de daños se entrega el mismo día, el dosaje etílico también. Lo que demora, pero se trata de agilizar para que no haya arreglos extrajudiciales, es que el juez dicte las medias. Lo otro que toma tiempo es conseguir los videos, ya que a veces no hay cámaras en las calles, por lo que debemos citar a testigos o pedir los videos de vigilancia que algunas personas tiene en su casa”, afirmó.

-Otras vías de solución-

El presidente de la ONG Luz Ámbar y experto en transportes, Luis Quispe Candia, sostiene que debe existir alrededor de 150 mil acontecimientos de tránsito que no son reportados, entre ellos el de daños materiales. “Cuando la PNP interviene, muchas veces les indica que procuren arreglar entre ellos. La policía se desentiende y no hace un parte, eso está mal. A veces se debe intervenir de oficio ya que ellos son los únicos que pueden hacer la investigación y establecer qué tipo de responsabilidad tienen los dos conductores. Cuando no hay un arreglado extrajudicial, a veces es injusta para alguna de las partes”, señala.

Quispe enfatizó que si un vehículo está asegurado, se debe evitar hace transacciones directas, ya que a veces cuando uno de los conductores está en estado de ebriedad quiere evitarse problemas y eso más adelante puede acarrear en un mal arreglo. “Una vez que se hace la denuncia, el seguro acepta esas transacción extrajudiciales y utiliza el dosaje etílico en caso necesite demostrar algo", explicó.

Barreto agregó que ahora hay empresas aseguradoras que ya no exigen que exista una denuncia policial.

Accidentes de tránsito: ¿cuánto cuesta y demora hacer una denuncia por choque? (Infografía: El Comercio)

-Medidas para mejorar-

El coronel PNP, Benavides Ponce, indicó en diciembre del año pasado, que se publicó en El Peruano, el Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito Nº 020-2019-MTC/18, con el fin de que a nivel nacional se pueda tener información.

“Lo que pasa es que antes se manejaba con diferentes procedimientos en la misma PNP. Las comisarias manejan una estadística y no hay quien la centralice. Ahora con el formato único, la información ira directo al observatorio de seguridad vial del MTC. Ahí vamos a hacer el análisis y ver en qué se puede mejorar con una estadística general. Estamos haciendo el piloto con San Juan de Lurigancho en sus 11 comisarías. Luego de este piloto viene la implementación. Desde el 20 de este mes empezamos a trabajar el piloto con el laboratorio de seguridad vial”, contó.

Esta sería la primera vez que en Perú existiría un registro para tener una data exacta de estos tipos de accidentes. Según, explicó Benavides, los formatos tendrá casilleros para precisar tres datos: si hay un fallecido, heridos leves y daños materiales.