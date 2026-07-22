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Vehículos que no pueden avanzar por más de una hora. Pasajeros que, desesperados, intentan llegar a pie para no perder su vuelo. Son escenas que en los últimos meses se han repetido con preocupante frecuencia en las calles y avenidas que conducen a la única vía de acceso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

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