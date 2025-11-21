La puesta en operación de la pista 16L (antigua pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) se realizará el próximo 20 de diciembre, informó Lima Airport Partners (LAP). Ello se dará tras una ampliación del alcance del proyecto constructivo que ha requerido extender el plazo inicialmente previsto.

Aunque la culminación de las obras civiles estaba programada para el 30 de noviembre, con el inicio de operaciones el 1 de diciembre de este año, debido a la complejidad técnica del proyecto y la incorporación de mejoras adicionales solicitadas, LAP pidió a la autoridad competente una extensión de 20 días adicionales, la cual fue tramitada conforme a los procedimientos establecidos.

“Se identificaron oportunidades de mejora que agregan valor al ecosistema aeroportuario y que, tras la evaluación técnica, se consideró conveniente ejecutar ahora en lugar de realizar futuras intervenciones de la pista. Esto incluye optimizaciones que elevan la eficiencia y desempeño operativo de la infraestructura”, señaló Oscar Maroto, representante de LAP.

Agregó que las mejoras incorporadas no fueron definidas unilateralmente por LAP, sino fruto de coordinaciones con actores del ecosistema aeroportuario, considerando que ejecutarlas en este momento evitará posteriores cierres, afectaciones operativas o nuevos procesos constructivos.

Además, durante la ejecución de las obras se gestionaron condiciones propias de proyectos de alta complejidad, como ajustes en pavimentos, disponibilidad de maquinaria crítica y desafíos logísticos de suministro.

LAP lamentó los inconvenientes y reprogramaciones que se tendrán que realizar, sin embargo, dijo ser consciente que el beneficio de ejecutar estas mejoras en este momento es mayor y con un gran impacto inmediato en la seguridad operacional del aeropuerto peruano.

Se precisó además que mientras la Pista N°1 se encuentre en rehabilitación, la Pista N°2 seguirá en funcionamiento, como lo ha venido haciendo, por lo tanto, el aeropuerto no dejará de operar.

