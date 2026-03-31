El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este martes que el proyecto del tren Lima-Chosica se encuentra técnicamente operativo y en condiciones de iniciar funciones de manera inmediata.

Sin embargo, enfatizó que su puesta en marcha depende exclusivamente de una autorización formal por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), documento que hasta el momento no ha sido emitido por la cartera que dirige Aldo Prieto Barrera.

Alcalde @Renzo_Reggiardo: "Que el gobierno cumpla su palabra".



“Estamos expectantes de una respuesta del @MTC_GobPeru. Hay dos temas pendientes: la autorización para el tren Lima–Chosica y la transferencia de recursos para las cámaras en los buses".



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“El tren está listo. Hemos hablado con el concesionario, están todas las pruebas hechas” , sostuvo durante la inauguración del puente Morón, añadiendo que la infraestructura y material rodante ya superaron las revisiones de fluidos y pruebas de funcionamiento de corto recorrido.

No obstante, aseguró que el inicio del traslado de pasajeros requiere que el Ejecutivo concrete los mecanismos legales para la transferencia y operación de las unidades. “Una cosa es lo que la palabra puede resistir y otra cosa es lo que la documentación debería de formalizar. Seguimos esperando”, añadió.

Asimismo, la autoridad edil recalcó que la Municipalidad de Lima (MML) ofreció agilizar los procesos bajo el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Reportaje sobre el homicidio de una vendedora de flores con más de 30 años de trayectoria en la zona de florería del cementerio del Camposanto en Santa Cruz de Chosica. Dos delincuentes en motocicleta ejecutan a la víctima en presunto contexto de corrupción administrativa y cobros irregulares en el recinto. El caso se conecta con el asesinato previo del presidente de la directiva del cementerio.

Según datos de la MML, en una primera etapa, el servicio funcionará como un sistema expreso con paradas estratégicas en el Parque de la Muralla y Chosica. Posteriormente, se planea la habilitación gradual de estaciones en zonas de alta demanda como Huaycán, hasta completar un total de 14 paraderos a lo largo de la ruta.

Finalmente, Reggiardo vinculó este transporte con la seguridad ciudadana, señalando que el tren representa una alternativa segura para los usuarios y transportistas que actualmente son víctimas de extorsiones en rutas habituales de Lima Este.

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