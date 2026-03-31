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El alcalde de Lima sostuvo que este transporte representa una alternativa para usuarios y conductores de buses, quienes actualmente son víctimas de la extorsión | Foto: MML.
El alcalde de Lima sostuvo que este transporte representa una alternativa para usuarios y conductores de buses, quienes actualmente son víctimas de la extorsión | Foto: MML.
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este martes que el proyecto del tren Lima-Chosica se encuentra técnicamente operativo y en condiciones de iniciar funciones de manera inmediata.

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