Luego de que la concesionaria Lamsac anunciara un alza en el costo de los peajes de Vía Evitamiento y del túnel de la Línea Amarilla, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso citó a la empresa y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para informar sobre las razones que justifiquen la nueva tarifa.



A través de su cuenta de Twitter, el titular de dicho grupo de trabajo, congresista Miguel Elías, aseguró que no permitirá “que se sigan vulnerando los derechos al consumidor”. Por ello, el gerente general de Lamsac y el de la Municipalidad de Lima ya fueron informados sobre la citación programada para este martes 16 de octubre.

#NoMásPeajesAbusivos

Desde la Com. de Defensa del Consumidor, solicitaré que las entidades competentes nos informen sobre la justificación del aumento de peaje.

¡No vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos al consumidor!@MTC_GobPeru @MuniLima #LAMSAC pic.twitter.com/mNGZn4rKOM — Miguel Angel Elias (@MiguelAElias) 12 de octubre de 2018

Ayer, Lamsac informó que desde este domingo 14 de octubre los cinco peajes de la Vía de Evitamiento y el que se ubica en el túnel de la Línea Amarilla –bajo el río Rímac– cobrarán S/5,70 (S/0,40 más que la actual tarifa), según el anuncio dado ayer por la concesionaria Lamsac.

“El reajuste por inflación de la tarifa de peaje está contemplado en el contrato de concesión (cláusula 9) firmado entre la concesionaria y la Municipalidad de Lima en el 2009 [durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio]”, informó Lamsac en un comunicado.

No obstante, la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó el alza, pero solo en el caso del túnel de la Línea Amarilla, debido a que esta obra –según su versión– aún no ha sido recepcionada en su totalidad.

“No autorizamos ni estamos de acuerdo con el alza. Hay una serie de deficiencias en el proceso constructivo y que el comité de recepción ha observado. Ellos no han cumplido con implementar la ejecución de las obras obligatorias”, declaró Jaime Villafuerte, gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, a El Comercio.

Entre estas obras, según Villafuerte, figura el viaducto 6.3 de Caquetá.

El funcionario precisó que enviarían una carta notarial a la concesionaria, pues “ha incumplido con notificar [el alza] con un plazo de 10 días de anticipación”.

Tras estas declaraciones, Lamsac recalcó que el viaducto 6.3 se terminó en setiembre. Agregó que en junio del 2018 la comuna autorizó la puesta en servicio de la vía y que ello “contractualmente activó el reajuste tarifario”.

Este nuevo incremento es el quinto, desde el 2003, en el caso de las casetas de la Vía de Evitamiento y el primero en el peaje de Línea Amarilla. Se aplicará en las garitas de acceso y salida de Santa Anita, Ramiro Prialé, Monterrico, Separadora Industrial y El Pino, así como en la del túnel bajo el Rímac.

Lee también: