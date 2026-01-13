Ampliación de carriles de la Carretera Central: el plan desvío vehicular que incluyó la demolición de parte del Cerro Candela

El tránsito vehicul a r en un tr a mo de l a a venid a Nicolás A yllón, más conocid a como l a C a rreter a Centr a l, a l a a ltur a de A te, fue cerr a d a desde el miércoles 7 de enero en el sentido de oeste a este, como parte de los trabajos de demolición del cerro Candela y de ampliación de carriles de la vía que conecta la capital con las localidades de Lima este. En los primeros días del cierre se registró una gran congestión vehicular.

En la zona del cerro Candela se originaba un cuello de botella en el sentido de Lima a Chosica, ya que la vía pasaba de cuatro carriles a solo dos, pues se cortaba el paso de la pista auxiliar. Por ello, la comuna de Ate asegura que, con esa obra, se terminará la congestión vehicular en ese tramo.

Los trabajos se desarrollarán en turnos de día y de noche y se realizarán en el tramo comprendido entre las calles Santa María y el Progreso. Tendrán un plazo de ejecución de 210 días y se prevé que la obra demande una inversión de más de 13.7 millones de soles.

Los vehículos de transporte público convencional que se dirigen a Lima por la Av. Central deberán desviarse por el paradero Inca Cola, transitar por la avenida Central, la calle Miraflores y salir por el grifo Tokio para finalmente reincorporarse a la Carretera Central, y los que van de Lima a Chosica circularán por el carril de lado izquierdo de la Carretera Central desde el paradero Tagore, en el turno de 5.00 a. m. hasta las 11.00 p. m., y a partir de las 11.00 p.m. hasta las 5.00 a. m. la circulación se realizará por Av. Central en ambos sentidos.

Es el plan de desvío por el cierre del cerro Candela. (Foto: Municipalidad de Ate/Facebook)

En el caso del transporte particular, los conductores deberán tomar rutas alternas a través de la Av. Pedro Ruiz Gallo o la Av. 26 de Mayo.

Los trabajos de demolición del cerro Candela se iniciaron el 31 de octubre pasado. Se retiraron algunas viviendas que se encontraban en la parte alta de dicha zona. Actualmente, se realiza el levantamiento del pavimento de la pista principal de la Carretera Central y auxiliar del sentido oeste a este, así como el recojo de los escombros de los inmuebles demolidos.

En mayo podría ser reabierta la Carretera Central, afirma alcalde Franco Vidal

Al ser la avenida Nicolás Ayllón una vía metropolitana, la Municipalidad de Lima delegó, en octubre del 2024, facultades a la Municipalidad de Ate para la ejecución del proyecto Cerro Candela, el cual será financiado con recursos del gobierno distrital.

A través de la Resolución de Gerencia N° D000195-2024-MML-GMM, se autorizó a la Municipalidad de Ate para formular y ejecutar del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilidad urbana en Av. Nicolás Ayllón, tramo Calle Santa María hasta Calle Unión, zona 03 y zona 04 distrito de Ate de la provincia de Lima del departamento de Lima”.

La Municipalidad de Lima delegó facultades al municipio de Ate para que ejecute el proyecto Cerro Candela.

Si bien está proyectado que la ejecución del proyecto Cerro Candela dure 8 meses, el alcalde de Ate, Franco Vidal, afirmó que en mayo próximo se podría reabrir al tránsito vehicular la Carretera Central.

La obra del cerro Candela no ha estado exenta de polémica, ya que el desalojo de los vecinos que habían construido sus casas en dicha zona generó enfrentamiento con autoridades durante la demolición de los inmuebles. Incluso, presentaron denuncias contra Franco Vidal.

Se espera que con la ejecución del proyecto Cerro Candela se aminore la congestión en la Carretera Central. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Uno de los opositores fue el exacalde de Ate Óscar Benavides, quien tenía una funeraria en el trazo donde se construirá la ampliación de la Carretera Central. Él afirmaba que dicho proyecto no solucionaría la congestión vehicular y exigía que se le pague un justiprecio por su inmueble.

La autopista Ramiro Prialé es una alternativa ante el cierre de la Carretera Central, afirma especialista

Franklin Barreto, especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial, señaló a El Comercio que el corte del cerro Candela y ampliación de la Carretera Central era necesario debido al crecimiento urbano en Lima este y al alto tránsito vehicular que se registra en dicha zona.

“La obra es necesaria, pero el problema está en que las habilitaciones urbanas han empezado a poblar Lima sin haber previsto un adecuado mejoramiento de vías, por eso en un determinado momento se hace necesario que se estén ensanchando ese tipo de vías”, afirmó el especialista.

Remarcó que el plazo de cierre de la Carretera Central por 8 meses puede resultar un plazo muy extendido, teniendo en cuenta que los trabajos se realizarán en doble turno. Por ello, enfatizó que la marcha blanca del bypass Las Torres en la autopista Ramiro Prialé y la apertura de más estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao pueden ayudar a aligerar el tránsito vehicular.

Las autoridades han establecido un plan de desvío vehicular por el cierre de la Carretera Central. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

“La Carretera Central es una de las principales vías de la red nacional que lamentablemente nunca fue intervenida en su oportunidad, ya que esa zona debió ser intervenida hace 40 a 50 años para poder darle una característica de carretera y de una vía que no pase tanto por una zona urbana, pero los gobiernos locales y Central no se preocuparon y esa vía llegó a colapsar”, refirió.

Autoridades deben vigilar que el plan de desvío se cumpla de manera estricta, indicó Luis Quispe Candia

El corte del cerro Candela y la ampliación de los carriles en el sentido de oeste es un proyecto que se planteó hace varias décadas, pero que las autoridades no actuaron a tiempo para concretarla, indicó Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, a El Comercio.

Una vez que la obra esté concluida, remarcó que ayudará a descongestionar la Carretera Central, sin embargo, advirtió que las autoridades deben supervisar el estricto cumplimiento del plan de desvío vehicular y resguardar la integridad de los peatones que cruzan dicha vía. Para ello, consideró fundamental el despliegue de personal para ordenar el tránsito e implementar una adecuada señalización.

“Lo que sí es importante advertir es que la aplicación del plan de desvío debe ser riguroso y estricto y ser supervisado por las autoridades”, aseveró.

“A veces las autoridades solo aprueban, no van los ingenieros a verificar si está bien señalizado o no. En el cumplimiento del plan de desvío, toda obra tiene que guardar un espacio para la circulación de los peatones debidamente protegido”, agregó.

En los primeros días del plan desvío vehicular en la Carretera Central se registró congestión cerca del Cerro Candela. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Quispe Candia consideró que el colapso de la Carretera Central acabará cuando se concrete la construcción de la nueva Carretera Central, la cual está diseñada para cruzar por zonas no hay población.