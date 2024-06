Se trata de una inminente ampliación de la autorización de rutas donde operan el servicio de transporte público regular, que en su mayoría está integrado por las denominadas combis y coasters. En estos momentos, la ATU viene evaluando con su equipo técnico esta decisión.

¿La razón? Los títulos habilitantes o permisos que rigen actualmente vencen el próximo 30 de junio. En caso la ATU decida ampliar nuevamente esta autorización —que es lo más probable— dichos vehículos tendrían “licencia” para seguir operando como lo hacen hoy en día: por medio del sistema comisionista, basado en ‘autorizaciones’, donde no existen vínculos formales entre chofer, dueño del vehículo, empresa de transportes y titular de la ruta, lo que hace que los buses de una misma ruta o empresa compitan entre sí para ganar pasajeros, a diferencia de un modelo de concesiones que obligaría a las empresas a tener choferes en planilla y con frecuencias de buses definidas.

Esta nueva prórroga abarcaría a 22 mil vehículos del transporte público regular. De este total, 3.600 son unidades obsoletas que de acuerdo a ley ya no deberían circular, mientras que el 60% (poco más de 13 mil) son vehículos pequeños: coasters y combis. Estos vehículos son protagonistas constantes de accidentes de tránsito en vías de Lima y Callao, muchos de estos con resultado fatal.

Esta probable ampliación del permiso de rutas se da a la espera de la entrada en vigencia de una nueva norma para el otorgamiento de dichas autorizaciones. Se trata del “Reglamento que regula el Régimen Excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones para la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular en el territorio de competencia de la ATU”, el cual faculta a esta entidad a poder autorizar la circulación de vehículos hasta por 5 años , bajo el cumplimiento de condiciones como incorporar GPS, cambiar de matriz energética, uso de tarjetas para el recaudo, poner conductores en planilla, entre otras.

Este reglamento, aprobado por el Congreso el año pasado, aun no empieza a regir porque su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aun no ha sido aprobado por la ATU. Esto debería haberse dado meses atrás, a fin de tener ya nuevas reglas para las autorizaciones de rutas y no haya la necesidad de una nueva prórroga.

Así justifica ATU la medida

Por su parte, la ATU detalló a El Comercio que ante la falta de entrada en vigencia del reglamento para la autorización excepcional de rutas, viene aplicando las normas previamente aprobadas que regulan el servicio de transporte público en Lima y Callao. En tanto, precisó que la probable ampliación involucraría solo a vehículos autorizados. Es decir, los que circulan actualmente.

Sobre el impacto que tendría esta medida en la calidad del transporte público, la ATU mencionó que el objetivo es priorizar que exista una cantidad suficiente de unidades para que los usuarios puedan movilizarse. En ese sentido, considera que el retiro masivo de estos vehículos no es la solución, al menos no por el momento, ya que generaría informalidad.

La ATU resaltó que ante una eventual prórroga de rutas, los vehículos, por su antigüedad, deberán contar con CITV (certificado de inspección técnica vehicular) cada cuatro meses. De no cumplirse con ello, dicha flota será inhabilitada. Por otro lado, comentó que la referida prórroga estaría alineada al próximo Plan Regulador de Rutas, el cual dijo se elabora en aras de optimizar las rutas que operan actualmente, bajo una mirada hacia la macro transportación.

“Un gran retiro de vehículos debe ir de la mano con incentivos del Estado para facilitar la renovación efectiva de la flota, como el chatarreo obligatorio y voluntario, y con estabilidad jurídica en el presente año. Se viene reactivando el chatarreo obligatorio de vehículos, principalmente de aquellos que fueron internados por informalidad”, dijo.

Los otros 4 golpes al transporte

Luz verde a combis obsoletas

El MTC decidió el pasado 6 de junio prolongar el tiempo de vida de combis, coasters , aprobando su permanencia en calles y avenidas de Lima y Callao hasta por 3 años más (Resolución Ministerial N° 285-2024-MTC/01.02). La medida comprende a estas unidades (también a ómnibus) destinados al transporte público de pasajeros con fecha de fabricación (modelo) de entre 1990 hasta el 2006.

Es decir, vehículos que en el peor de los casos superan los 30 años de circulación , podrán seguir operando como si nada. Vale decir que según el Reglamento Nacional de Tránsito estos vehículos pueden circular hasta por 15 años, y otorga 5 años más en caso de una excepción. Por lo que en teoría este tipo de unidades solo deben estar en las calles un máximo de 20 años. No más.

El regreso del Tico como taxi

El Pleno del Congreso podría aprobar un proyecto de ley que pretende autorizar a vehículos menores como los ‘ticos’ para realizar el servicio de taxi . Esta norma, presentada en el 2022 por el parlamentario Guido Bellido, fue aprobada por la Comisión de Transportes del Legislativo, a pesar de haber sido severamente cuestionada por tres instituciones estatales. Medida solo estaría vigente por tres años y se aplicaría en todas las ciudades y provincias del país, a excepción de Lima Metropolitana y el Callao

Según el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado en el 2003, un vehículo debe tener un peso mínimo de 1.000 kilos y una cilindrada mínima de 1.450 cm cúbicos para realizar el servicio de taxi. Los ticos, fabricados por la marca Daewoo hasta el 2001, no cumplen con estas condiciones. Por este motivo, el Proyecto de Ley 2625/2021 pretende reducir los requisitos mínimos para que las características de este tipo de vehículo calcen con las permitidas.

La norma recibió la opinión desfavorable del MTC, la Municipalidad de Lima y la ATU.

Colectiveros evadirían fiscalización usando apps de taxi

El pasado 30 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa de ley que propone regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte, que se dedican principalmente al servicio de taxi. Una de las principales medidas que determina es la creación de un registro nacional para garantizar los derechos y la seguridad de sus usuarios. La autógrafa determina que las compañías deben exigir a los conductores una serie de datos sobre ellos mismos, sus vehículos y el servicio que brindarán.

Sin embargo, la polémica se encuentra en la disposición complementaria del proyecto de ley, pues deroga las competencias de la ATU para regular el servicio de taxi en la capital. Es decir, los conductores de las aplicaciones de taxi ya no serían fiscalizados ni regulados por una autoridad competente. Esto incentivaría a los colectiveros a usar los aplicativos para evadir la fiscalización de la ATU y trabajar sin necesidad de cumplir con requisitos mínimos para brindar un servicio de calidad.

Exoneran de examen de normas a mototaxistas

En una medida que busca atender las demandas del gremio de mototaxistas y “simplificar” el proceso de revalidación de licencias, el MTC publicó un Decreto Supremo que exime a los conductores de mototaxis del examen de conocimiento . Según, precisó, esta decisión tiene como objetivo principal reducir los costos y el tiempo involucrado en este trámite.

Análisis de medidas

La Mg. María Eugenia Morales, ingeniera mecánica y docente de la UNI, indicó que muchas veces los congresistas aprueban leyes sin conocer los temas técnicos que engloban dichas normas. Por ejemplo, en el caso de iniciativas legislativas ligadas al transporte, no analizan qué es lo más factible para garantizar la integridad y la viabilidad de los usuarios. Esto da como resultado que la población se vea afectada. Podemos aumentar nuestro nivel de vida, aumentar la economía porque el tiempo de traslado va a ser mucho menor.

“Se necesita que las leyes sean dadas con fundamentos, no porque se me ocurrió o creo que es mejor así. Tiene que ser fundamentada, bien planificada. En el tema del transporte se requiere acortar el tiempo de traslado en una determinada distancia, tanto de personas como de mercancías. Con todo este paquete de medidas el tránsito se va a congestionar más”, señaló.

La especialista sostuvo que si bien existe una necesidad imperiosa para poder satisfacer el ansia de resolver todos los problemas del transporte en nuestro país, para eso se requiere de una buena planificación y gestión, con miras a implementar todo un sistema de transporte unificado, que integre todos los eslabones de la cadena del transporte local y nacional.

“Lo que necesitamos es un sistema de transporte unificado para lograr y contribuir a una mayor competitividad y lograr una mejor calidad de vida de los usuarios, acortando las instancias disminuyendo el tiempo de traslado. Si solo nos ocupamos en dar este tipo de medidas entonces vamos a tener siempre el problema del tráfico. Tenemos unidades del transporte público con muchos años de antigüedad y que no están operativos al 100%. Eso ocasiona congestión y accidentes. Estamos estancados y no avanzamos, al contrario, vamos retrocediendo”, expresó.

Precisamente sobre el tema de permitir que circulen combis y coasters muy antiguas, Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), consideró que es un absurdo total, un despropósito, ya que son vehículos que no deberían estar circulando. “Se caen de viejos, ya no tienen ni repuestos. Además, son altamente contaminantes e inseguros”, dijo.

“Yo no sé la ATU cuánto está funcionando y si realmente tienen apoyo político para hacer las cosas. El transporte es un servicio público y no puede ser un tema que se trate a la ligera. Nosotros deberíamos estar teniendo un transporte seguro, moderno, eficiente y de calidad”, opinó.

Por otro lado, respecto a la exoneración de exámenes para los mototaxistas, precisó que le parece el colmo que suceda eso. Para él queda claro que se trata de una medida populista y que carece de sentido por donde se le mire. Los mototaxistas tienen la vida de dos o tres personas que transportan. “Así no vamos a salir de la informalidad en un transporte público que requiere ser más eficiente. Estamos generando un retroceso en el país. Entiendo que se necesita de un apoyo político desde el Gobierno”, agregó.

Respecto al tema de los ‘ticos’, Alfonso Florez, gerente general de la fundación ‘Transitemos’, comentó que si bien es cierto para un uso privado o particular uno se puede comprar un vehículo de tamaño pequeño, el problema surge cuando se emplea para el servicio de taxi. Al destinarse para un servicio de transporte de pasajeros debe cumplir con ciertas regulaciones, así como características de tamaño independientemente de su potencia.

“El tamaño y el peso del vehículo es importante para proteger la salud de los ocupantes que transporta. El reglamento nacional define un tipo de vehículo, una clasificación vehicular y la norma presentada en el Congreso pretende saltarse por encima una norma vigente y crear una categoría que que no corresponde para el transporte de pasajeros”, explicó.

Asimismo, consideró que el Congreso, mediante la Comisión de Transporte, debiera abstenerse de emitir normas que violan las normas presentes y en todo caso consultar primero con el órgano competente que es el MTC para mayor conocimiento técnico. “Nosotros como Transitemos nos oponemos a esta disposición. No podemos dar normas con fines populistas. El transporte es una actividad técnica y encima es una modalidad que tiene que preservar la vida de las personas”, destacó.

En tanto, Florez también se refirió al tema de las autorizaciones para circular dirigidas a buses, coasters y combis en la ciudad de Lima. Mencionó que si bien está en desacuerdo con que los vehículos antiguos continúen operando en calles y avenidas, el retirar del parque vehicular a estas unidades que representan gran parte del transporte público actual, tendría un significativo costo social.

“Si la ATU aplicara a rajatabla el reglamento, más o menos un 30 o 40 por ciento de la flota del transporte público dejaría de operar y el problema sería cómo se mueve la gente que utiliza ese servicio, ese es el gran problema lamentablemente. Yo también estoy en desacuerdo en que el vehículo antiguo debe salir de circulación porque es un peligro andante, pero por otro lado hay que ver el costo social”, consideró.

No obstante, el experto hizo una observación que da cuenta de las fallas que existe en el proceso de revisión técnica. “No habría necesidad que estas unidades chatarras sean sacadas de circulación por la ATU. Deberían salir durante la revisión técnica, entonces ahí hay un problema, no funciona como debería”, acotó.

Florez también se tomó un tiempo para mostrar su desacuerdo total con la exoneración de los exámenes respectivos a los mototaxistas. Dijo que el primer error lo cometió el MTC hace unos años atrás, cuando decidió eliminar el examen de reglas para renovar la licencia A1 (autos). Este al parecer ha sido motivo que hizo que los mototaxistas presionaran para que se les otorgue el mismo beneficio.

“Hay una confusión en el país. Desde hace muchos años se cree que la licencia de conducir es un derecho, pero no, es un privilegio, y como tal se tiene que ser muy exigente con las condiciones. Lo que el ministerio debió hacer es reinstaurar el examen de reglas también a los brevetes A1 y profesionales, y se acaba el problema. Volver a poner la valla alta. Han bajado la norma y echan la culpa a la burocracia y a la simplificación”, expresó.

Añadió que si se quiere simplificar los trámite que se aperture más trámites digitales, que el examen médico sea más rápido, y más medidas. Pero por nada bajar las condiciones y hacerlas más simples, sentenció.

Impacto al medio ambiente

Fernando Jiménez, director de la Maestría en Energía PUCP, comentó que en el caso de los vehículos con una antigüedad excesiva, cuentan con una tecnología desfasada en el tiempo que ya no satisface ningún estándar a nivel internacional, y que a su vez produce una contaminación considerable. Este escenario es propicio para la aparición de las llamadas enfermedades respiratorias agudas, causadas en buena parte por estas unidades obsoletas que son sumamente nocivas para los ciudadanos de Lima y Callao.

“Si bien es cierto mucho vehículos se han cambiado a gas natural aun quedan circulando algunos con motores petroleros, que son altamente contaminantes. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud muestra que las emisiones de los tubos de escape de vehículos con motor diesel son, sin duda alguna, contaminantes y causantes de enfermedades. Si hubiera una reconversión de vehículos de transporte público hacia vehículos modernos, lógicamente la contaminación sería menos. Pero los vehículos antiguos siguen circulando sin problemas”, refirió.

Esta crítica fue compartida por la ingeniera Morales, quien condenó la promoción y el incentivo para perpetuar vehículos con fecha de caducidad vencida en el transporte público regular de Lima y Callao. “Si vamos a promover el uso de transporte de mucha antigüedad va a generar mayor contaminación ambiental, que no solamente va a ser perjudicial para el medio ambiente, sino también para las personas”, resaltó.

Por otro lado, Jiménez añadió que lo que no se tiene hoy en día es un mercado bien normado para que se pueda promover la sustitución de unidades antiguas por unidades nuevas.

