El Anillo Vial Periférico contempla vías alternas en caso los conductores no deseen pagar peaje.

Se trata de una iniciativa privada cofinanciada con una inversión estimada de 3,396 millones de dólares y una concesión de 30 años. El proceso fue impulsado por Proinversión y la obra fue declarada de interés el 29 de diciembre de 2023. El proyecto fue adjudicado, en abril de 2024, al consorcio español Anillo Vial Periférico (integrado por Cintra, Acciona y Sacyr) y se ejecutará en 9 años.

Impacto del Anillo Vial Periférico

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, explicó que el Anillo Vial Periférico se conectará con la vías importantes de la ciudad, como la futura nueva Carretera Central, y permitirá llegar en menor tiempo al Callao, lo que optimizará el transporte de carga y contribuirá a la reducción de costos logísticos.

Además, indicó que reducirá el tiempo de viaje de los ciudadanos entre 15 y 20 minutos, ya que se convertirá en una alternativa a la Vía de Evitamiento, y remarcó que por el Anillo Vial Periférico circularán buses de transporte público.

El Anillo Vial Periférico es una obra que conectará 12 distritos de Lima y Callao. (Foto: MTC/X)

“Todo esto apunta a dar conectividad a las personas y a las cargas. No solamente es el proyecto importante por el impacto, el empleo directo e indirecto, sino también hay un impacto, el más importante, es que este proyecto reducirá tiempos. En la ventana de los primeros 30 años implicará reducciones de entre 15 y 20 minutos de los ciudadanos que se desplazan utilizando la Vía de Evitamiento y que van a poder utilizar este Anillo Vial Periférico como una alternativa, ya que habrá transporte público, habrá buses y rutas autorizadas que van a conducir a personas desde sus hogares al trabajo, universidades o colegios”, expresó Reyes Pérez.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, participó en la firma del contrato con la empresa que ejecutará el proyecto Anillo Vial Periférico. (Foto: Proinversión) / PROINVERSION

“Una de las vías de acceso, de hecho, será la vía preferencial de acceso a la nueva Carretera Central. Cuando vengan del centro del Perú y lleguen a Ate van a tomar un intercambio para luego entrar al Anillo Vial Periférico y llegar al Callao”, agregó.

La moderna vía facilitará la interconexión con la Panamericana Norte y Sur y la Carretera Central, las líneas del Metro de Lima y permitirá un acceso eficiente al puerto del Callao, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al Puerto de Chancay, al futuro Parque Industrial de Ancón, a los trenes de cercanía, mejorando la productividad y competitividad del país.

El Anillo Vial Periférico se extenderá desde el óvalo 200 Millas (Callao) hasta la avenida Circunvalación (San Luis). (Foto: Proinversión)

El proyecto beneficiará directamente a casi 5 millones de habitantes de las zonas por donde se desarrollará, y, de manera indirecta, a toda la población de Lima y Callao, estimada en 12 millones de personas.

Gracias al proyecto también se construirá y/o mejorará aproximadamente 30 kilómetros de vías alternas o laterales, a fin de que los ciudadanos puedan circular sin efectuar ningún pago (peaje).

Hoy se logró la firma del contrato del proyecto Anillo Vial Periférico. Esta iniciativa permitirá la construcción de nueva y moderna infraestructura dirigida a solucionar la congestión vehicular en Lima y Callao y beneficiará a 4.5 millones de personas.

📲 https://t.co/qtS5gTd7Tw pic.twitter.com/nho6nF8AhF — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 12, 2024

La ejecución del proyecto generará 70 mil empleos directos e indirectos en su construcción y otros 20 mil en la fase de operación y mantenimiento. Asimismo, incrementará la actividad económica y mejorará la competitividad de Lima y Callao, y el país.

Los tramos y los distritos que conectará el Anillo Vial Periférico

El Anillo Vial Periférico contempla una autopista de 34.8 kilómetros de tres carriles en cada sentido e incluye tres tramos. El tramo 1, de 8.7 kilómetros, se extiende desde el óvalo 200 Millas hasta el óvalo Naranjal, en la Panamericana Norte, y atraviesa los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y el Callao.

El tramo 2, el más extenso con 15.1 kilómetros, conecta la Panamericana Norte con la autopista Ramiro Prialé y contará con 4.22 kilómetros de túneles para recorrer Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho – Chosica.

El tramo 3, con 11 kilómetros, se inicia en la Av. Las Gaviotas, cerca de la autopista Ramiro Prialé, pasando por la Av. Separadora Industrial, y termina en la Av. Circunvalación (San Luis), atravesando los distritos de El Agustino, Ate, Santa Anita, La Molina y San Luis.

Permitirá reducir congestión vehicular y los tiempos de viaje

El Anillo Vial Periférico ayudará a mitigar la congestión vehicular en Lima y Callao, ya que, según las proyecciones, reducirá notablemente el tiempo en el desplazamiento de las personas desde sus viviendas a sus centros laborales y de estudios. Esto en el contexto de que Lima, de acuerdo con el índice TomTom Traffic, es la ciudad con peor tráfico vehicular de América Latina, pues en la capital se pierden al año 157 horas en la congestión durante las horas puntas y se requieren 28 minutos y 30 segundos para avanzar 10 kilómetros.

En el proyecto vial los vehículos de carga pesada que ahora transitan por las principales avenidas del casco urbano podrán circular por una vía expresa que irá desde el óvalo 200 millas, en el Callao, hasta la avenida Circunvalación, en San Luis. Asimismo, la vía podrá ser usada por vehículos particulares y de transporte de personas.

El proyecto del Anillo Vial Periférico se desarrollará en tres etapas e incluye dos túneles. (Foto: Proinversión)

La eficiencia de la moderna vía permitirá reducir, por ejemplo, el tiempo de viaje desde Ate hasta Independencia de 60 a 15 minutos, de Ate a San Juan de Lurigancho a 10 minutos y de San Juan de Lurigancho a Independencia en 5 minutos.

Como parte del diseño del proyecto, el concesionario está obligado a construir, de manera adicional, vías auxiliares al Anillo Vial Periférico, que serán entregadas al Estado inmediatamente después de terminada su construcción. Es decir, estas pistas estarán libres de peajes para que el transporte público y privado pueda circular sin pago alguno, pues, no formarán parte de la concesión.

Adquisición de casas e inmuebles

El MTC inició en octubre del 2022, a través de la Dirección de Disponibilidad de Predios (DDP), el proceso de adquisición de los casas e inmuebles de Independencia necesarias para concretar el proyecto. Algunos vecinos se han mostrado renuentes a la venta de sus viviendas. Incluso, la Defensoría del Pueblo declaró la disputa entre propietarios y el MTC como posible conflicto social.

Algunas casas de Independencia lucían abandonadas debido a que las personas que las ocupaban ya se retiraron tras llegar a un acuerdo económico con el MTC. Esto originó que algunos sujetos las usen como guarida. Por ello, el MTC ejecutó los trabajos de tapiado de puertas y ventanas con concreto en viviendas ubicadas en el asentamiento humano Haya de la Torre, las cuales fueron adquiridas por el Estado como parte del proceso de expropiación para la construcción del Anillo Vial Periférico.

Proinversión explicó que el mayor reto en el tema de liberación de predios está en el tramo 2, que incluye a los distritos de Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica. “Donde tenemos la mayor complejidad es en el tramo 2, donde tenemos como 2 mil 400 predios, que tenemos que liberar. En este tramo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya ha avanzado con expedir resoluciones para completar la liberación de cerca de 300 casos, 300 propiedades”, detalló Luis Del Carpio Castro, director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, a RPP.

Se tiene previsto que la liberación de predios e interferencias en el tramo 1 y 3 tomará 2 años y 4 meses, mientras que en el tramo 2 será de 5 años y medio.

El MTC ha procedido con la adquisición de las viviendas e inmuebles que se encuentran en el trayecto del Anillo Vial Periférico. (Foto: MTC)

Los equipos técnicos del sector visitan a los vecinos para adquirir sus inmuebles a un precio justo, que se determina en el marco del Decreto Legislativo 1192. En total, son 2600 los predios que el MTC debe adquirir para hacer realidad la construcción de la aobra vial.

El monto que se paga a los afectados incluye el valor comercial del terreno, edificaciones, obras complementarias; así como la valorización por el lucro cesante, es decir, la ganancia dejada de percibir como consecuencia de la afectación, en el caso de que el inmueble sea utilizado para negocio. De igual manera, se incluye un pago por daño emergente, o sea, por los gastos de traslado de bienes muebles, pago de alquiler de un inmueble temporal, gastos de búsqueda de otra vivienda, etc.

Además, la normativa establece el pago de un incentivo del 20% sobre el valor comercial del inmueble en favor de los afectados que, cumpliendo los requisitos de ley, acepten suscribir los acuerdos de adquisición por trato directo y se comprometan a la entrega rápida del inmueble.

Las casas del distrito de Independencia adquiridas por el MTC para ejecutar el Anillo Vial Periférico ya fueron tapiadas. (Foto: MTC)

El Decreto Legislativo N°1192 regula los procesos de adquisición, expropiación, reconocimiento del pago de mejoras, transferencias interestatales, liberación de interferencias, entre otros, con respeto de los derechos de los afectados.

La valorización se realiza siguiendo los criterios, metodologías y procesos previstos en el Reglamento Nacional de Tasaciones aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la participación de profesionales especialistas reconocidos por dicho sector calificados como peritos tasadores.

“Dará fluidez al transporte público y privado”

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, consideró que el Anillo Vial Periférico contribuirá a mejorar la fluidez del transporte público y privado en la ciudad, ya que actualmente las grandes vías se encuentran saturadas.

Además, remarcó que el proyecto vial permitirá que el transporte de carga ya no se desplace por el centro de la ciudad.

El Anillo Vial Periférico conectará distintos distritos de Lima en pocos minutos. (Foto: MTC)

“Es una obra importante, una obra de gran dimensión, especialmente va a permitir la fluidez del tránsito, tanto en el transporte público como en el privado. Lamentablemente, nuestra ciudad ha quedado relegada en cuanto a su infraestructura vial, no tenemos vías grandes o extensas en las que los vehículos puedan circular con fluidez, como tienen otras ciudades, lo único que tenemos es la Vía Expresa, la Vía de Evitamiento, el Circuito de Playas, la avenida Javier Prado, pero todas están saturadas en estos momentos”, indicó el especialista a El Comercio.

“Este Anillo Vial Periférico va a ayudar no solamente a unir fácilmente el distrito de San Juan de Lurigancho, sino esencialmente en ese anillo va a pasar por varios distritos. Es importante por la infraestructura que está diseñada le va a dar fluidez tanto al transporte público como al privado. Me parece una obra importante”, agregó.

“Todos los países cuentan con vías de evitamiento”

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, recordó que todas las ciudades cuentan con vías en las que se preferencia al transporte de carga y de pasajeros, por lo que lamentó que Lima no haya desarrollado esa infraestructura.

Además, pidió a Ositran y a la Contraloría estar vigilantes del contrato de concesión firmado debido a los “pésimos antecedentes” respecto al cobro de los peajes.

“Todos los países de la región cuentan con rutas alternas, vías de evitamiento, donde se da prioridad a la actividad económica, tanto carga como traslado de pasajeros”, manifestó.

“Lamentablemente el tráfico y la poca visión al futuro no solo de este Gobierno sino también de los anteriores ha limitado estas obras y ha originado un congestionamiento que nos ubica entre las 5 peores ciudades del mundo con tráfico. Esta situación es más caótica teniendo en cuenta la alta ilegalidad, que no respeta ningún tipo de impedimento o lugares donde no deberían ni siquiera parar y realizan el transporte público a vista y paciencia de las autoridades”, agregó.