Tras varias horas de negociación con el Ejecutivo, los gremios de transportistas acordaron levantar el paro nacional convocado para este martes 7 de octubre. Sin embargo, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) manifestó su desacuerdo con los resultados de la reunión, al considerar que los compromisos asumidos no representan soluciones nuevas ni efectivas para los problemas del sector.

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, informó en Buenos Días Perú que el gremio solicitará apoyo internacional para enfrentar la creciente inseguridad que afecta a los conductores. En ese marco, anunció que presentarán un documento a la embajada de El Salvador, con el objetivo de buscar cooperación en materia de seguridad y estrategias de control del crimen organizado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Ya hemos tomado una decisión como Anitra, pedir apoyo internacional. Vamos a dejar un documento hoy a la embajada de El Salvador, porque tenemos que pedir ayuda a otros países internacionales. No podemos seguir con lo mismo, no tienen (las autoridades peruanas) la capacidad para poder solucionar el problema que tienen los transportistas, menos de la población en general que vienen muriendo a diario 6 o 7 víctimas”, mencionó.

Transportistas piden crear grupo de élite contra el sicariato y la extorsión. (Foto: GEC)

También cuestionó los acuerdos alcanzados con las autoridades y sostuvo que los compromisos asumidos no representan avances reales, pues desde hace más de un año piden la creación de unidades de flagrancia, indemnización para los deudos y un plan integral contra el sicariato.

Desde el gremio se advierte que la falta de articulación entre los poderes del Estado ha limitado el avance de las medidas contra la extorsión y el sicariato, por lo que se plantea tratar el tema como un proyecto estructurado con metas y plazos definidos.

Sector de transportistas anuncia pedido de apoyo a El Salvador. (Foto: GEC)

Asimismo, el secretario de Anitra, Roger Poma, mencionó que entre las principales demandas del gremio figuran la implementación de unidades de flagrancia, la indemnización para los deudos de víctimas de la violencia criminal y una mayor articulación entre los poderes del Estado.

Además, recordó que el gremio ha impulsado la propuesta de conformar un grupo de élite especializado, integrado por representantes de la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía, con autonomía operativa para combatir de manera directa las amenazas que enfrenta el transporte público y de carga.

Aunque el paro fue suspendido, un sector de transportistas expresó su disconformidad y se movilizó en distintos puntos de la capital, insistiendo en la necesidad de medidas firmes y sostenibles para recuperar la seguridad en las vías.