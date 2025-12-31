La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los horarios de los transportes como Metropolitano, Línea 1 del Metro de Lima y Callao, así como Corredores Complementarios para este 31 de diciembre (Nochevieja) y 1 de enero (Año Nuevo).

El Metropolitano

Los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 no atenderán desde las 5:00 a. m. como es habitual, sino que recién lo hará desde el mediodía, es decir a las 12:00 p. m.

ATU detalla funcionamiento del Metropolitano y el Metro durante el 31 diciembre. (Foto: Andina)

Por su parte, las rutas regulares —A, B, C, D—, los demás servicios expresos y todos los alimentadores activos mantendrán sus horarios habituales. Es importante precisar que este será el único sistema de transporte formal que realizará ajustes en su operación desde el último día del 2025.

Línea 1 Metro de Lima y Callao

Respecto a la Línea 1 del Metro de Lima, esta inició operaciones desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. Se exhorta a los usuarios a tener mayor atención ya que la frecuencia de los trenes tendrá un drástico cambio respecto a cualquier otro día. Durante esta jornada, pasarán entre 7 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

La Línea 2 del Metro de Lima brindará sus servicios como cualquier otro día, es decir, operará desde las 6:00 a. m. hasta las 11:0 p. m. en sus cinco estaciones subterráneas.

Los Corredores Complementarios, tanto Rojo, Azul y Morado, empezaron sus operaciones a las 5 a. m. y finalizarán a las 11 p. m. Las rutas serán las mismas de siempre.

Los servicios como AeroDirecto, taxis y el transporte regular también ajustarán sus horarios por las fiestas de fin de año. El transporte público tradicional su horario empezó desde las 4:30 a. m. y se extenderá hasta la medianoche.