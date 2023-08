El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), José Aguilar Reátegui, informó que el 40% de los conductores intervenidos en los operativos contra el transporte informal no tiene licencia de conducir.

Para el mandatario de la entidad, los taxi colectivos no ofrecen ninguna seguridad e instó a la ciudadanía a no consumir transporte informal.

“En los operativos hay una gran cantidad de vehículos que van al depósito, no solo por no tener autorización, sino que los conductores no tienen brevetes en casi el 40% de los casos. Ustedes subirían a un vehículo donde el conductor no tiene brevete”, dijo a la prensa.

Tras participar en el conversatorio “Transporte urbano: presente y futuro”, Aguilar Reátegui enfatizó que el transporte de personas no debe ser una forma de “cachuelo” o una manera de “recursearse” ya que implica mucha responsabilidad.

El presidente de la ATU consideró necesario la realización de otros conversatorios para que se armen mesas de inserción y reconversión laboral de personas que brindan servicio de transporte informal.

“Hay ciertos mecanismos para que algunos puedan pasar a la formalidad, no solo como conductores sino como mecánicos, supervisores, el sector transporte tiene una amplia gama, vamos a aprovechar estos espacios”, apuntó.

Asimismo, reconoció que el eje principal de cualquier objetivo siempre será el ciudadano y lograr un servicio de transporte de calidad.