El proyecto del tren de cercanías Lima–Chosica todavía enfrenta diversas etapas pendientes antes de entrar en funcionamiento. Así lo advirtió el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández, quien indicó que el sistema impulsado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aún debe completar aspectos técnicos, contractuales y de seguridad para iniciar operaciones.

En declaraciones a RPP, el titular de la ATU explicó que actualmente se trabaja junto con Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) en la selección del operador ferroviario, requisito indispensable para comenzar las pruebas de circulación de los trenes.

“Lo que se ha venido trabajando es con ProInversión para poder lograr tener un operador. Así que cuando lo tengamos ya podamos comenzar a iniciar las pruebas de las unidades a lo largo de la red y de la vía” , señaló.

Hernández precisó que la puesta en marcha del servicio no depende únicamente de contar con los trenes, sino también de implementar condiciones de seguridad ferroviaria adecuadas para la operación.

En ese contexto, indicó que la ATU coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima la adecuación de vías, cruces y estaciones para integrar el futuro sistema ferroviario con el tránsito urbano y el transporte público de la capital.

Uno de los puntos que actualmente se encuentra en evaluación es la intersección de Ñaña, en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde el acceso vehicular presenta un giro a la izquierda con una distancia reducida, situación que obliga a replantear completamente la circulación en la zona.

“Nosotros venimos trabajando en el modelo de todo el rediseño vial que permitiría que la semaforización más el tema de integración pueda permitir que haya un acceso eficiente en tránsito hacia la vía. Todas las estaciones van a tener una adecuación” , explicó.

El funcionario agregó que la ATU desarrolla diseños para garantizar la integración operativa y la seguridad de cruces a nivel mediante semáforos y mecanismos de confinamiento ferroviario.

Asimismo, detalló que se trabaja en la adecuación de estaciones estratégicas como La Cantuta, Chaclacayo y conexiones en el Cercado de Lima para articular el futuro servicio ferroviario con otros sistemas de transporte.

Entre los puntos considerados figura también la integración del tren de cercanías con la Línea 1 del Metro de Lima mediante conexiones en la avenida Abancay y el sector de Presbítero Maestro.

Hace un mes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recordó que el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica requiere todavía acondicionar la infraestructura ferroviaria bajo estándares mínimos de seguridad.

Entre las exigencias planteadas figuran la implementación de estaciones, paraderos, sistemas de recaudo, señalización automática, barreras de seguridad, cruces automatizados y una vía segregada que evite invasiones en el derecho ferroviario.

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