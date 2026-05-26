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ATU trabaja rediseño vial y medidas de seguridad para futura operación del tren Lima–Chosica. (Foto: Andina)
ATU trabaja rediseño vial y medidas de seguridad para futura operación del tren Lima–Chosica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El proyecto del tren de cercanías Lima–Chosica todavía enfrenta diversas etapas pendientes antes de entrar en funcionamiento. Así lo advirtió el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández, quien indicó que el sistema impulsado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aún debe completar aspectos técnicos, contractuales y de seguridad para iniciar operaciones.

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