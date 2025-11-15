Para facilitar el retorno seguro de los miles de asistentes a los conciertos de Shakira en el Estadio Nacional, programados para el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la ampliación del horario de atención de la estación Estadio Nacional del Metropolitano y del corredor Azul.

En el caso del Metropolitano, la estación Estadio Nacional extenderá su horario hasta la medianoche durante las tres fechas. Los buses permitirán el traslado de pasajeros hacia las estaciones del norte (ruta B) y del sur (ruta C). En tanto, las estaciones norte y sur funcionarán únicamente para el desembarque, con el fin de agilizar el flujo y facilitar la llegada a los destinos de los usuarios.

Metropolitano y corredor Azul funcionarán hasta medianoche. (Foto: Andina)

Asimismo, la ruta 301 del corredor Azul también ampliará su servicio hasta la medianoche, brindando una alternativa de transporte hacia distritos como el Rímac, Miraflores y Barranco.

ATU habilita plan especial de transporte para fechas de Shakira en el Estadio Nacional. (Foto: Andina)

La ATU recordó que los asistentes también podrán utilizar rutas de transporte convencional autorizadas que llegan a zonas cercanas al Estadio Nacional desde distritos como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho. Estas rutas conectan con avenidas como 28 de Julio y Paseo de la República. Además, se recomienda hacer uso de los paraderos de taxis autorizados ubicados alrededor del estadio.

¿A qué hora inicia el concierto de Shakira en Lima?

Respecto al evento, el primer concierto de Shakira contará con un ingreso escalonado. Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:00 p. m. y el show iniciará a las 8:30 p. m. Los organizadores recomiendan asistir con dos horas de anticipación, especialmente para quienes tengan entradas en zonas de campo.

