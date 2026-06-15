Resumen

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Conoce las rutas alternas por cierre temporal de vía auxiliar en la avenida Óscar R. Benavides. (Foto: ATU)
Conoce las rutas alternas por cierre temporal de vía auxiliar en la avenida Óscar R. Benavides. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde este lunes 15 de junio, se aplicarán desvíos temporales para el transporte público y privado debido al cierre de la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), en el Callao, como parte de los trabajos vinculados a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

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