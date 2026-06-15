La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde este lunes 15 de junio, se aplicarán desvíos temporales para el transporte público y privado debido al cierre de la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), en el Callao, como parte de los trabajos vinculados a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La restricción comprenderá el tramo ubicado entre la calle Loa y la avenida Insurgentes, en sentido de este a oeste, y responde a la necesidad de retirar la tuneladora “Delia” desde la estación Insurgentes (E-04), una de las máquinas que participó en la excavación subterránea del proyecto ferroviario.

Según detalló la ATU, las unidades de transporte público que se desplazan desde el Cercado de Lima hacia la Provincia Constitucional del Callao deberán desviar su recorrido por la calle Canchones o el jirón Tamarugal. Luego continuarán por las calles San Francisco y Loa, seguirán por la calle Coquimbo y, al llegar a la avenida Insurgentes, realizarán un giro en U a la altura de la avenida Argentina para reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides.

Cierran tramo de la avenida Colonial en el Callao por trabajos de la Línea 2 del Metro. (Foto: Andina)

Por su parte, los vehículos particulares deberán ingresar por la calle Germandia y continuar por las vías San Francisco, Loa y Coquimbo. Posteriormente, efectuarán un giro en U en la intersección de las avenidas Insurgentes y Argentina para retomar su recorrido por la avenida Colonial.

La entidad precisó que las zonas intervenidas contarán con señalización temporal para orientar a los conductores y minimizar las afectaciones al tránsito vehicular.

Asimismo, se desplegará personal técnico y orientadores de la ATU, además de efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes brindarán apoyo en la regulación del tránsito y en la atención de consultas de los usuarios.

La extracción de la tuneladora “Delia” demandará el uso de una grúa de 600 toneladas de capacidad, la cual permitirá elevar a la superficie las piezas que conforman la maquinaria desde una profundidad aproximada de 20 metros.

Una vez concluida esta operación, los componentes serán trasladados a la planta de dovelas ubicada en la avenida Elmer Faucett, como parte de las actividades complementarias de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.