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La entidad recomendó a los usuarios planificar sus viajes debido a estos desvíos temporales | Foto: Instagram
La entidad recomendó a los usuarios planificar sus viajes debido a estos desvíos temporales | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Este martes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, debido a trabajos viales en la zona, el cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en San Martín de Porres, experimentará un desvío temporal.

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