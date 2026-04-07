Este martes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, debido a trabajos viales en la zona, el cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en San Martín de Porres, experimentará un desvío temporal.

Según la ATU, esta modificación afectará las rutas del transporte público que transitan por estas importantes vías, clave para el flujo vehicular en Lima Norte.

“Por obras en la avenida Universitaria con Tomás Valle, se han establecido desvíos temporales en las rutas de transporte público”, anunciaron en sus redes sociales.

¿Cómo es el desvío anunciado para las avenidas Universitaria y Tomás Valle?

En ese sentido, las unidades que circulen de Este a Oeste, desde el Centro Comercial Plaza Norte hasta el antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, deberán seguir su ruta habitual por Tomás Valle hasta la intersección con Universitaria. Desde allí, girarán a la derecha, avanzarán tres cuadras hacia el norte y tomarán el carril contrario para retomar su recorrido.

Por su parte, quienes se desplacen en dirección opuesta (de Oeste a Este) deberán continuar por Tomás Valle hasta la intersección con Universitaria, girar a la derecha en dirección sur hacia el Centro de Lima, avanzar cuatro cuadras y, luego, tomar el carril contrario por Universitaria para retomar Tomás Valle.

Investigación periodística sobre la organización criminal 'Los Mexicanos' que opera en Lima extorsionando empresas de transporte. El documental expone la estructura jerárquica de la banda, liderada por 'Jota' desde México, y detalla cómo cobran más de 22,900 soles diarios a través de intimidación y violencia. Incluye captura de miembros clave como Omar 'Dextre' Treviño y Alejandro 'Puchungo' Barzola.

MÁS INFORMACIÓN: ATU mejorará 82 paraderos en Lima y Callao con infraestructura inclusiva desde abril

Aunque la ATU no ha detallado el tipo de obras en el cruce, instó a los usuarios a tomar precauciones para prevenir contratiempos y accidentes.

Horas antes, la entidad también reportó congestión vehicular en diversas intersecciones de Universitaria, con demoras de aproximadamente 20 minutos en los servicios regulares del Metropolitano.

🚨 #ATUInforma

Debido a la congestión vehicular en diversas intersecciones de la av. Universitaria, en Lima norte, se registran demoras de aproximadamente 20 minutos en los servicios regulares del Metropolitano.



⚠️ Toma tus precauciones. pic.twitter.com/w0VA1ckUDc — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 7, 2026

VIDEO RECOMENDADO: