La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que durante el 2025 atendió 982 casos de acoso sexual registrados en el Metropolitano, uno de los principales sistemas de transporte público de la capital. La entidad precisó que, tras cada reporte, se activaron los protocolos establecidos para brindar atención inmediata a las víctimas.

Según detalló la ATU, estos protocolos incluyen orientación sobre los canales de denuncia, así como el acceso a atención legal y psicológica gratuita, en el marco de las funciones que cumple como organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El objetivo es asegurar una respuesta oportuna desde el primer momento en que se conoce el hecho.

La directora de la Dirección de Gestión Comercial (DGC), Carolina Mc Callock Silva, señaló que ante un caso de acoso sexual es fundamental que la víctima o cualquier testigo informe de inmediato al personal de la ATU presente en estaciones y terminales. A partir de esa comunicación, se inicia el acompañamiento correspondiente y la coordinación con la Policía Nacional del Perú.

ATU refuerza lucha contra el acoso sexual tras atender 982 casos en el Metropolitano. (Foto: ATU)

La funcionaria explicó que, tras la atención inicial, el proceso continúa con la intervención de los Centros de Emergencia Mujer y Familia y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de garantizar un soporte integral a las personas afectadas y dar seguimiento a cada caso reportado.

Como parte de su estrategia institucional, la ATU consolidó durante el 2025 un enfoque basado en la prevención, la atención inmediata y el trabajo intersectorial. En ese periodo, la Brigada Antiacoso realizó 381 622 intervenciones preventivas, más de 250 orientadores fueron capacitados en el protocolo de atención y 12 938 operadores de transporte recibieron formación presencial en prevención y actuación frente al acoso.

Al cierre del año, la ATU reiteró su compromiso de prevenir, atender y erradicar el acoso sexual en el transporte público, promoviendo entornos de viaje seguros y libres de violencia, así como una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso en beneficio de los usuarios del Metropolitano.

