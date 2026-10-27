ATU anuncia cambios en el Metropolitano por los últimos recorridos procesionales. (Foto: ATU)
ATU anuncia cambios en el Metropolitano por los últimos recorridos procesionales. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

El lado norte de la estación Tacna del Metropolitano llevará el nombre de “Señor de los Milagros / Tacna” desde este martes 27 de octubre, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La medida busca facilitar la identificación de uno de los principales accesos a la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros del terminal, durante los últimos recorridos procesionales del Cristo de Pachacamilla.

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