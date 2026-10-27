“Se eligió el lado norte de la estación Tacna para impulsar este cambio de nombre, que rinde un merecido homenaje al Señor de los Milagros. Esta iniciativa permitirá que los usuarios identifiquen la estación que los acerca a la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros y que diariamente recibe a miles de creyentes”, señaló el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar.
El funcionario añadió que la iniciativa busca facilitar el acceso de ciudadanos peruanos y extranjeros a las celebraciones religiosas mediante el transporte público.
Cambios en el transporte por las procesiones
La ATU informó que los corredores complementarios y los servicios de transporte público convencional continuarán operando durante los últimos recorridos procesionales, programados para el miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades competentes.
Durante esas jornadas, los servicios del Metropolitano podrían modificar sus recorridos y operar únicamente por la avenida Alfonso Ugarte o entre las avenidas Tacna y Emancipación. Los cambios dependerán de las restricciones al tránsito vehicular y del desarrollo de las procesiones.
La entidad precisó que comunicará oportunamente, a través de sus canales oficiales, las modificaciones en la operación del sistema y la habilitación de las estaciones conforme avance el recorrido procesional.
Finalmente, la ATU exhortó a los usuarios y fieles a planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados sobre los cambios en los servicios de transporte público para facilitar sus desplazamientos durante las celebraciones.