El lado norte de la estación Tacna del Metropolitano llevará el nombre de “Señor de los Milagros / Tacna” desde este martes 27 de octubre, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La medida busca facilitar la identificación de uno de los principales accesos a la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros del terminal, durante los últimos recorridos procesionales del Cristo de Pachacamilla.

La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), indicó que el cambio permitirá a los usuarios reconocer con mayor facilidad la estación que los acerca a las actividades religiosas programadas en el Centro de Lima.

“Se eligió el lado norte de la estación Tacna para impulsar este cambio de nombre, que rinde un merecido homenaje al Señor de los Milagros. Esta iniciativa permitirá que los usuarios identifiquen la estación que los acerca a la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros y que diariamente recibe a miles de creyentes ”, señaló el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar.

Metropolitano mantendrá cambios operativos durante las procesiones del Señor de los Milagros. (Foto: ATU)

El funcionario añadió que la iniciativa busca facilitar el acceso de ciudadanos peruanos y extranjeros a las celebraciones religiosas mediante el transporte público.

Cambios en el transporte por las procesiones

La ATU informó que los corredores complementarios y los servicios de transporte público convencional continuarán operando durante los últimos recorridos procesionales, programados para el miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades competentes.

Estación Tacna del Metropolitano llevará nuevo nombre. (Foto: ATU)

Durante esas jornadas, los servicios del Metropolitano podrían modificar sus recorridos y operar únicamente por la avenida Alfonso Ugarte o entre las avenidas Tacna y Emancipación. Los cambios dependerán de las restricciones al tránsito vehicular y del desarrollo de las procesiones.

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La entidad precisó que comunicará oportunamente, a través de sus canales oficiales, las modificaciones en la operación del sistema y la habilitación de las estaciones conforme avance el recorrido procesional.

Finalmente, la ATU exhortó a los usuarios y fieles a planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados sobre los cambios en los servicios de transporte público para facilitar sus desplazamientos durante las celebraciones.