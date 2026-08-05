El ATU enfatiza que esta propuesta es para “neutralizar la competencia desleal y los bloqueos causados por vehículos no autorizados”. Foto: Gob.pe
El ATU enfatiza que esta propuesta es para “neutralizar la competencia desleal y los bloqueos causados por vehículos no autorizados”. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará desde mañana, jueves 06 de agosto, el plan piloto del carril bus bidireccional en la avenida Arequipa para el Corredor Azul, que proyecta beneficiar a más de 70.000 pasajeros diarios, duplicando la velocidad comercial de los buses (de 9 km/h a 18 km/h en hora punta) y reducir los tiempos de viaje de 10 a 6 minutos.

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