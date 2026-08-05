La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará desde mañana, jueves 06 de agosto, el plan piloto del carril bus bidireccional en la avenida Arequipa para el Corredor Azul, que proyecta beneficiar a más de 70.000 pasajeros diarios, duplicando la velocidad comercial de los buses (de 9 km/h a 18 km/h en hora punta) y reducir los tiempos de viaje de 10 a 6 minutos.

Se aplicará en un tramo inicial de 1,5 kilómetros, desde la Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón) hasta el Jr. Emilio Fernández. Operará en un horario continuo de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.

Así funcionará el Carril Bidireccional del Corredor Azul en la avenida Arequipa. Foto: composición/ATU

Miraflores ➔ Centro de Lima (Exclusiva para buses): Pasa a ser completamente bidireccional solo para el Corredor Azul.

➔ Centro de Lima (Exclusiva para buses): Pasa a ser completamente bidireccional solo para el Corredor Azul. Centro de Lima ➔ Miraflores (Tránsito particular): Se mantiene en sentido Norte a Sur (hacia Miraflores) para autos particulares y el transporte autorizado.

Impacto en ciclovías y áreas verdes

En el tramo de 1.5 km, la ciclovía fue reubicada hacia el lado derecho de la berma para habilitar el carril exclusivo sin reducir espacio para los ciclistas.

Desvíos por carril bidireccional

La Av. Petit Thouars se ha dispuesto como la ruta principal de desvío para el tránsito particular. Se gestionarán pases vehiculares especiales para instituciones y predios con acceso directo a la avenida dentro del tramo intervenido.

Asimismo, también en dicho tramo se modificará la ubicación de la ciclovía de la avenida Arequipa. Todo esto en un plazo de 30 días, pero de ser necesario, podría ampliarse de 2 o 3 meses más.

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Cabe señalar que el ATU precisa que el objetivo es “neutralizar la competencia desleal y los bloqueos causados por vehículos no autorizados (colectivos e informales) que obstaculizaban los paraderos y ralentizaban la flota oficial”.