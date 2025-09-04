En lo que va del año, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha destruido 107 vehículos con más de 35 años de antigüedad y que prestaban el servicio de transporte público sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, por lo que representaban un peligro para los pasajeros.

La ATU precisó que uno de estos vehículos tenía 48 años de antigüedad; cinco, 42 años de fabricación, y otros cuatro contaban con 41 años. Además, 11 tenían 40 años, y el resto, entre 35 y 39 años.

Cinco de estas unidades fueron chatarreadas este viernes. Se trata de la cúster de placa C9H-502, con 41 años de antigüedad, que brindaba el servicio de manera informal. A esta se suman los vehículos de placas A8E-735, H1J-708, F3Q-191 y Z3Y-404, los cuales tienen una antigüedad de 40 años y también realizaban el servicio sin autorización. En conjunto, todas estas unidades acumulaban multas por S/ 900 000.

Chatarreo sostenible

La ATU ha chatarreado, durante el 2025, 385 unidades, 201 más que los vehículos chatarreados en 2024, cuando se llegó a la cifra de 184. Para antes de fin de año, se estima llegar a la meta de 500 unidades de transporte informal destruidas.

El chatarreo de estas unidades de transporte público informal forma parte de las acciones de la ATU para garantizar la seguridad de los usuarios de transporte público y evitar que vehículos fuera de circulación puedan volver a operar de manera ilegal.