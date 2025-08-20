El miércoles 20 de agosto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que el Corredor Rojo implementó una nueva ruta hasta el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras que el Corredor Amarillo volverá a operar en 2026, con el fin de mejorar la fluidez del servicio.

De ese modo, e l Corredor Rojo (CR) , que hoy conecta el Callao con La Molina , sumará una nueva ruta desde el óvalo La Perla hasta el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El costo del pasaje será de S/ 1.20, con tarifa de S/ 0.60 para estudiantes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La ATU amplía la ruta del Corredor Rojo hasta el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | (Foto: Difusión)

Por ello, desde septiembre, la entidad incorporará 15 nuevos buses a su flota del CR para cubrir la ruta entre el Callao y Manchay , en Pachacamac. Además, se implementarán nuevos sistemas de pago digital, recogió Canal N.

Por su parte, el Corredor Azul mejorará su servicio con la incorporación de 20 nuevas unidades que conectarán San Martín de Porres con el Cercado de Lima.

Además, se anunció que el servicio 301 ampliará su horario de lunes a sábado, mientras que el 303 comenzará a operar los domingos “para responder la demanda de sus usuarios”.

🚨 ¡ANUNCIOS DE ÚLTIMO MOMENTO! Ahora el CORREDOR ROJO llegará al AEROPUERTO y el corredor AMARILLO se reactivará en 2026 desde Surco hasta San Martín de Porres.



✅ Conoce más sobre estas y otras novedades en nuestro micronoticiero ATU Noticias. pic.twitter.com/cW8c5x0uqH — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 20, 2025

CONOCE MÁS: Choque en Barranco entre bus del Metropolitano y auto deja siete heridos

El Corredor Amarillo vuelve a Lima en 2026

De otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha confirmado que el Corredor Amarillo regresará en el primer trimestre de 2026 con el ingreso de 92 buses articulados a GNV, conectando las vías Panamericana Norte, Evitamiento y Panamericana Sur.

Este servicio, que conectaba Surco y San Martín de Porres, estuvo suspendido desde el 2023 por problemas económicos de la concesionaria.

Como parte de las mejoras, se implementará también la integración de viajes entre los corredores Rojo y Morado. Con un pasaje de S/ 3.50, los usuarios podrán movilizarse desde San Juan de Lurigancho hasta San Miguel.