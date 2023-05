Precisamente, el nuevo presidente ejecutivo de ATU, José Aguilar, se habría comprometido a cumplir con estos puntos durante la reunión que sostuvo la noche del lunes con los representantes de los corredores morado, rojo, azul y amarillo en la sede de dicha entidad, en Miraflores. Así lo hizo saber Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del corredor morado, a su salida de la cita.

Asimismo, indicó que la ATU dejó en claro que continuará viendo el tema de los contratos de concesión que los operadores habían planteado a la anterior gestión para poder resolver problemas de índole económico y de estabilidad.

“La ATU se ha comprometido a continuar con lo que se venía trabajando en las adendas para crear estabilidad en los corredores y que tengan equilibrio económico, así como fiscalizar y hacer mejoras operacionales en las rutas de los corredores. Se necesita esta adenda para poder hacer una reinversión y ampliar la flota, renovar los vehículos. Esperemos que antes de terminar el mes de junio ya estén listas las adendas”, detalló Hermoza.

En tanto, respecto a la interrogante sobre qué pasará con el servicio de autos colectivos y si esta gestión avalará su formalización, tomando en cuenta el proyecto de ley que propone su autorización en Lima y Callao, resaltó que Aguilar les ha asegurado que “los taxis colectivos no van”.

“Nosotros hemos dado una propuesta, que el MTC capacite a chóferes de vehículos informales y migren a un brevete A3, que tengan un tiempo manejando, nosotros podríamos darle una capacitación extra y así luego pasarían a integrar nuestras planillas”, agregó Hermoza.

En esa línea, remarcó que hasta la fecha la deuda que mantiene el Estado con todos los corredores complementarios asciende a más de 370 millones de soles. “Si hasta finales de junio no hay una inyección de mejoras operacionales y lo de las adendas nosotros no podremos continuar”, señaló.

Conoce a continuación la situación de los distintos corredores y algunas problemáticas que esperan se pueda solucionar pronto:

Corredor morado

Los contratos de concesión, según explican los operadores, son autosostenibles. Es decir, se mantienen con lo que se recauda de las tarifas que pagan los usuarios. Según denuncian, la ATU no ha cumplido con cláusulas fundamentales del contrato que permiten la recaudación necesaria. Entre estas cláusulas está la exclusividad de las vías para los corredores y la fiscalización al transporte informal. Al no hacerse eso, se genera una competencia desleal con los corredores.

Hermoza precisó que el corredor morado, desde el 2016 que viene operando, ha sufrido una reducción de su flota de buses. Al inicio tenía 280 vehículos, pero ahora la cifra es de 150. Una de las principales razones es la cantidad insuficiente de usuarios que utiliza este servicio, así como la presencia de taxis colectivos en sus rutas.

“En el morado tenemos 700 personas en planilla, pero en total cerca de 20 mil personas, directa e indirectamente, dependen de nosotros. El impacto en puestos de trabajo sería duro si se incentiva el colectivo en vez de un sistema de transporte masivo. Estamos operando en pérdida. En el caso del morado la pérdida es de un 40%. Esa deuda acumulada llega a 200 millones de soles a la fecha”, dijo.

Por ello, debido a que la autoridad no ha cumplido con los acuerdos respectivos, el contrato con el corredor morado todavía no está en fase de operación. Hermoza sostuvo que lo que se necesita es fiscalizar al transporte informal y retirar a las rutas que van por encima del corredor.

“Si para el mes de junio no vemos cambios, el no tener dinero nos va a obligar (a todos los corredores) a sentar la solicitud de suspensión del servicio e iniciar el procedimiento de recisión de contrato”, expresó. Según estimaciones de la ATU, el corredor morado moviliza a más de 66 mil personas al día.

Corredor azul

En el caso del corredor azul, Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora de dicha línea, indicó que el sistema tiene una deuda aproximada de 50 millones de soles con el operador. Por ello, probablemente en junio los operadores del corredor azul podrían dejar de funcionar si es que la ATU no cumple con fiscalizar y hacer mejoras operacionales en la ruta.

El corredor azul cuenta con seis rutas que van desde el Rímac a Barranco (301) y Miraflores (305 y 336), San Juan de Lurigancho a Miraflores (303), Mónaco hasta Acho (370) y Las Lomas hasta Amancaes (371). La tarifa general es de S/ 2,20 y la de estudiante S/ 1,10. Sin embargo, Morán mencionó que los 360 mil pasajeros que llevan a diario deberían pagar hoy, según el contrato, entre S/ 2,50 y S/ 2,80.

“La situación no es la mejor, taxis colectivos y transporte informal hacen bastante difícil la operación. Llegamos a duras penas a fin de mes a cumplir con nuestras planillas y obligaciones laborales y de deuda. Nuestro contrato es autosostenible, los ingresos no alcanzan para pagarle al operador por kilómetro y pasajero. Se debe arreglar el contrato para que sea sostenible y no haya deuda”, remarcó a El Comercio.

Para que no clausuren las operaciones, el representante del corredor azul indicó que la ATU debe fiscalizar que no haya transporte colectivo. Además, se debe encontrar una forma de modificación del contrato para pagar las deudas. Sobre esto, aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe involucrarse. Por último, se debe tener un sistema de recaudo integrado, consideró Morán.

“Nos han prometido continuar con el programa ‘Pasajero seguro’. Cuando lo iniciaron funcionó. Y esperamos que eso suceda también ahora. Lo que sí esperamos es una mayor coordinación con la policía para el mejor flujo del tránsito, no permitir que los buses, que llevan 40 a 60 personas, se atasquen en el tráfico”, señaló.

Añadió que el objetivo es pasar a la parte de operación del contrato, pero para eso el corredor tendría que invertir en 160 buses para complementar la red de alimentadores. La ATU tendría que hacer la licitación.

Morán precisó que los operadores del corredor azul han hecho inversiones por 18 millones de dólares. Asimismo, en el caso de la ruta Tacna-Garcilaso-Arequipa manifestó que se mueven entre 7 mil y 10 mil vehículos informales al día.

“La negociación de la adenda estructural comenzó ya hace dos meses. Creo que ya estamos en la parte final. Este mes de mayo deberíamos cerrarlo. Ya nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, pero la parte más peliaguda o compleja es la parte del equilibrio económico, ya que en nuestro contrato hay una banda tarifaria que hoy día no tiene sentido por diversos factores como la caída de la demanda”, explicó.

Corredor rojo

El corredor amarillo ha sido el segundo de los corredores complementarios en dejar de funcionar. El primero fue el corredor Verde, el cual dejó de hacerlo en 2020. En un acuerdo bilateral, la ATU y la empresa Perú Bus Internacional S.A. - quien también opera el corredor rojo - decidieron que el pasado 24 de abril se suspendan las rutas desde Canta Callao hasta Parque Zonal Huáscar (101) y de Avenida A en San Martín de Porres a Javier Prado en Surco (107).

ATU explicó que “el servicio se suspende debido a problemas generados por las modificaciones realizadas entre el 2015 y 2018 al contrato de concesión, y que han sido heredados por la ATU”. Sostuvo que en esos años se modificaron las fórmulas económicas para calcular tarifas. Esto impidió que el servicio sea rentable, perjudicando al concesionario.

Sobre la situación del corredor rojo y el amarillo, El Comercio pudo conocer que el primero se encuentra en fase de pre operación y el amarillo en fase de prueba. En ambos casos, los concesionarios han cumplido todos los requisitos para pasar a la siguiente etapa, pero el concedente no ha cumplido.

El corredor rojo tiene actualmente las rutas 201 del Óvalo de La Perla a Ate (201), de Pachacámac a San Miguel (204), de San Miguel a La Molina (206) y de San Miguel hacia Ate (209). En tanto, moviliza a 145 mil personas al día, según la ATU.

Ángel Mendoza, representante de los corredores rojo y amarillo, dijo a este Diario que, en la reunión sostenida con el presidente de la ATU, se plantearon medidas para que se ejecuten dentro de los próximos 7 días.

“Son medidas de emergencia que ya se venían impulsando desde antes. Una de ellas es la fiscalización de los informales, los autos colectivos, a fin de que los buses logren una mayor velocidad y que el usuario llegue más rápido a su destino y tener una mayor cantidad de pasajeros”, comentó.

Además, Mendoza dijo que la ATU se ha comprometido a abonar los montos para el restablecimiento del equilibrio económico financiero. “Se trata de 1,5 millones de soles a favor del corredor rojo y 8,5 millones de soles a favor del corredor amarillo”, detalló.

Agregó que también le correspondería a los corredores morado y azul montos de compensación tras verse afectados durante todo el periodo de protestas, que afectaron principalmente las avenidas Abancay, Tacna y Garcilaso, vías que forman parte de sus rutas.

“Estas medidas y algunas otras para que se logre revertir la difícil situación de los corredores, máximo hasta el mes de junio. Nos ha ofrecido (Aguilar) un trabajo fuerte, con transparencia y bastante coordinación”, puntualizó Mendoza.