A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó temprano la demora en la llegada de los buses de las rutas C y Expreso 1 a las estaciones, en ambos sentidos, debido a las actividades de los Juegos Bolivarianos 2025.

Minutos más tarde, la ATU indicó que también se presentaron retrasos en la frecuencia de llegada de los servicios del AeroDirecto Sur.

En Barranco, la bajada hacia la Costa Verde fue cerrada por competencias de los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: América Noticias

Asimismo, el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC), informó sobre otros desvíos en el Centro del Lima y el distrito del Rímac.

Debido a obras en la av. Amancaes (Rímac), las rutas 301, 336 y 370 del Corredor Azul desvían su recorrido por las avenidas 24 de Junio, Carlos Valderrama, Braulio Sancho, Abelardo Gamarra, para continuar su recorrido habitual con dirección al centro de Lima.

La ATU precisó que se deja de atender temporalmente los paraderos Eduardo Dibós y Carlos Valderrama.

Desvíos por los Juegos Bolivarianos 2025

La Municipalidad de Lima comunicó que, para mantener la fluidez vehicular y frente al cierre de las bajadas Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz, se han dispuesto rutas alternas hacia el sur por las siguientes vías:

Av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferré, av. Del Ejército, av. Augusto Pérez Aranibar, Malecón de la Marina, Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.

En sentido norte, los conductores deberán utilizar como desvíos:Malecón Grau, pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. Del Ejército, av. Pérez Aranibar, calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry, jr. Federico Gállese y av. La Paz.