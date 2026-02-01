ATU: 570 vehículos informales fueron enviados al depósito en enero

Escuchar
ATU supera cifras de años previos con 570 vehículos informales intervenidos. (Foto: ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), asestó un duro golpe al transporte informal durante el mes de enero al enviar al depósito a 570 vehículos que prestaban el servicio sin autorización, cifra que supera lo alcanzado en el mismo periodo de los años 2024 y 2025.

