ATU: 570 vehículos informales fueron enviados al depósito en enero

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), asestó un duro golpe al transporte informal durante el mes de enero al enviar al depósito a 570 vehículos que prestaban el servicio sin autorización, cifra que supera lo alcanzado en el mismo periodo de los años 2024 y 2025.

La entidad precisó que estas intervenciones se realizaron en el marco de 65 operativos ejecutados con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante las acciones de fiscalización, se identificó a 225 conductores que manejaban sin contar con licencia de conducir y a 117 vehículos que circulaban sin el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), incumpliendo normas básicas de seguridad vial.

Transporte informal en la mira: más de 500 unidades al depósito en un mes. (Foto: ATU)

Asimismo, la ATU informó que 11 de estos operativos, en los que se internaron 58 vehículos, se llevaron a cabo como parte del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el MTC e integrado por la PNP, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entre otras entidades.

Uno de los operativos más recientes se realizó la noche del viernes en el distrito de Santa Anita, donde 18 unidades fueron enviadas al depósito. En esta intervención se detectó a 11 conductores sin brevete y ocho vehículos que acumulaban multas por un monto cercano a los 240 000 soles.

El número de vehículos informales internados en enero representa un incremento significativo frente a los registros de años anteriores. En enero de 2024 se enviaron al depósito 152 unidades, mientras que en el mismo mes de 2025 la cifra llegó a 204 vehículos.

ATU intensifica operativos y retira 570 vehículos informales en enero. (Foto: ATU)

A nivel anual, la ATU detalló que durante todo el 2025 se internaron 6 203 vehículos informales, lo que representa un incremento del 92 % respecto al 2024, año en el que se retiraron de las vías 3 228 unidades.

Con estas acciones, la Autoridad de Transporte Urbano reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la fiscalización, con el objetivo de promover un sistema de transporte seguro, formal y que garantice mejores condiciones de movilidad para los ciudadanos de Lima y Callao.

SOBRE EL AUTOR