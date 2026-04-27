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Fiscalizan cobro de pasajes en transporte público y refuerzan denuncias estudiantiles. (Foto: Andina)
Fiscalizan cobro de pasajes en transporte público y refuerzan denuncias estudiantiles. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició operativos de fiscalización en zonas de alta afluencia estudiantil con el objetivo de verificar el cumplimiento del medio pasaje en el transporte público.

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