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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició operativos de fiscalización en zonas de alta afluencia estudiantil con el objetivo de verificar el cumplimiento del medio pasaje en el transporte público.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició operativos de fiscalización en zonas de alta afluencia estudiantil con el objetivo de verificar el cumplimiento del medio pasaje en el transporte público.
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Las intervenciones se realizan en puntos estratégicos donde diariamente se movilizan miles de universitarios, y están orientadas a supervisar que las empresas formales respeten las tarifas previamente declaradas y apliquen correctamente el descuento correspondiente a estudiantes.
Durante los operativos, los inspectores verifican el tarifario registrado ante la ATU y advierten que, en caso de incumplimiento, las unidades pueden ser sancionadas con multas económicas que pueden alcanzar hasta S/550.
La entidad recordó que, si bien no existe una regulación directa sobre el precio del pasaje, las empresas están obligadas a respetar las tarifas que han declarado oficialmente. Asimismo, enfatizó que el pasaje universitario no debe superar el 50% del costo del pasaje general.
Este beneficio se aplica en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 12:00 de la noche, periodo en el cual los estudiantes pueden acceder al descuento en el transporte urbano.
Como parte de las acciones de control, la ATU implementó la colocación de códigos QR en las unidades formales, herramienta que permite a los pasajeros verificar la tarifa autorizada y reportar irregularidades de manera inmediata.
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Los inspectores también recogen información como la placa del vehículo y la ruta para sustentar posibles sanciones en caso de detectarse infracciones.
La entidad informó que los usuarios que consideren vulnerado su derecho al medio pasaje pueden presentar denuncias a través de su plataforma digital, con el objetivo de facilitar el reporte ciudadano y fortalecer la supervisión del servicio, especialmente en zonas con alta concentración estudiantil.
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