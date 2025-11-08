La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó los operativos de fiscalización para combatir el transporte informal y garantizar la seguridad de los usuarios. Desde el inicio del estado de emergencia, el pasado 22 de octubre, la entidad ha enviado más de 430 vehículos al depósito, de los cuales 185 acumulan multas que superan los 6 millones 700 mil soles.

Las intervenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de Lima y Callao, en el marco de 15 operativos coordinados bajo los lineamientos del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En ellos participan la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones, Sucamec y otras instituciones del sector.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

ATU decomisa más de 430 unidades informales en megaoperativos por estado de emergencia. (Foto: ATU)

Durante un operativo realizado en la Panamericana Sur, a la altura del puente Atocongo, el vocero de la ATU, Pavel Flores, informó que el propósito de estas acciones es reforzar la lucha contra la informalidad y promover un transporte público seguro y ordenado.

El funcionario detalló que 166 conductores fueron intervenidos por manejar vehículos informales —como taxis colectivos y buses sin autorización— sin contar con licencia de conducir, exponiendo la vida de los pasajeros. Además, se detectó que 76 vehículos no contaban con el SOAT vigente y 105 no habían pasado la revisión técnica, lo que representa un riesgo grave para la seguridad vial.

ATU intensifica controles y envía al depósito cientos de vehículos informales en Lima y Callao. (Foto: ATU)

Asimismo, 47 de las unidades intervenidas tienen más de 30 años de antigüedad, por lo que no cumplen con los estándares mínimos para operar.

“El compromiso de la ATU es firme: seguiremos combatiendo la informalidad para proteger la vida y seguridad de los ciudadanos . Cada unidad intervenida es un paso más hacia un transporte público seguro, formal y ordenado”, enfatizó Pavel Flores.

La ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reiteró que continuará trabajando de manera articulada con las instituciones del Comité de Fiscalización del Transporte para fortalecer el control, promover la formalización y garantizar un servicio de transporte eficiente y seguro en Lima y Callao.