ATU intensifica fiscalización interinstitucional para frenar el transporte informal en la capital. (Foto: ATU)
Redacción EC
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao () intensificó los operativos de fiscalización para combatir el transporte informal y garantizar la seguridad de los usuarios. Desde el inicio del , el pasado 22 de octubre, la entidad ha enviado más de 430 vehículos al depósito, de los cuales 185 acumulan multas que superan los 6 millones 700 mil soles.

Las intervenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de Lima y Callao, en el marco de 15 operativos coordinados bajo los lineamientos del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (). En ellos participan la Policía Nacional del Perú (), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones, Sucamec y otras instituciones del sector.

ATU decomisa más de 430 unidades informales en megaoperativos por estado de emergencia. (Foto: ATU)
Durante un operativo realizado en la Panamericana Sur, a la altura del puente Atocongo, el vocero de la ATU, Pavel Flores, informó que el propósito de estas acciones es reforzar la lucha contra la informalidad y promover un transporte público seguro y ordenado.

El funcionario detalló que 166 conductores fueron intervenidos por manejar vehículos informales —como taxis colectivos y buses sin autorización— sin contar con licencia de conducir, exponiendo la vida de los pasajeros. Además, se detectó que 76 vehículos no contaban con el vigente y 105 no habían pasado la revisión técnica, lo que representa un riesgo grave para la seguridad vial.

ATU intensifica controles y envía al depósito cientos de vehículos informales en Lima y Callao. (Foto: ATU)
Asimismo, 47 de las unidades intervenidas tienen más de 30 años de antigüedad, por lo que no cumplen con los estándares mínimos para operar.

“El compromiso de la ATU es firme: seguiremos combatiendo la informalidad para proteger la vida y seguridad de los ciudadanos. Cada unidad intervenida es un paso más hacia un transporte público seguro, formal y ordenado”, enfatizó Pavel Flores.

La ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reiteró que continuará trabajando de manera articulada con las instituciones del Comité de Fiscalización del Transporte para fortalecer el control, promover la formalización y garantizar un servicio de transporte eficiente y seguro en Lima y Callao.

