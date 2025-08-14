La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), retiró de circulación 135 vehículos que operaban sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, durante los primeros diez días de fiscalización sostenible.

De acuerdo con la ATU, las unidades intervenidas acumulan multas superiores a los 4 millones de soles. Los vehículos fueron llevados a depósitos municipales tras más de 100 operativos en zonas consideradas de mayor riesgo, determinadas gracias a mapas de calor que identifican los puntos críticos de la ciudad.

La fiscalización también reveló que más de 40 choferes conducían sin licencia de conducir, manejando de forma informal combis, cústers, minibuses y taxis-colectivo. La entidad advirtió que esta situación representa un serio peligro para la integridad de los pasajeros.

Entre los casos detectados, figura el de un taxi-colectivo con placa ADU-517 intervenido en La Molina, cuyo conductor no contaba con brevete. El vehículo registra 34 papeletas que suman 492 mil 200 soles.

Otro caso es el de una cúster con placa A7I-778, de 41 años de antigüedad, que acumulaba multas por miles de soles y también era conducida por una persona sin licencia.

La ATU continuará realizando operativos en los puntos más conflictivos de Lima y Callao. Entre los de mayor gravedad figuran Callao, San Juan de Lurigancho y Ventanilla; en el nivel peligroso están Ate, Cercado de Lima, Independencia y Los Olivos; y en el nivel medio, Jesús María, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.