Con el objetivo de brindar mayor seguridad y reforzar el orden en este sistema de transporte.
Redacción EC
Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao () suma orientadores e incorpora nuevas vallas metálicas en las estaciones y terminales de este sistema de transporte público.

Esto, con el objetivo de brindar mayor seguridad y reforzar el orden en el Metropolitano.

Se precisó que se aumentó de 225 a 300 la cantidad de personal en las estaciones y terminales. Ellos se encargan no solo de guiar y brindar información oportuna sobre las diversas rutas, sino también de asistir a los usuarios ante cualquier incidencia o eventualidad.

Sobre las vallas metálicas, se han incorporado un total de 105 en los siguientes terminales:

Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, y en las estaciones Los Incas, Tomás Valle, UNI, Ramón Castilla, Central, Estadio Nacional, México, Javier Prado, Canaval y Moreyra y Bulevar.

De esta manera, se busca reforzar el orden de las filas en las zonas de embarque a fin de que los usuarios puedan ingresar a los buses de manera más segura y eficiente.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

