Autoridades firman convenio y ponen plazo de funcionamiento al Tren Lima-Chosica: ¿cómo será el recorrido, los horarios y las tarifas?

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años, renovables automáticamente. Durante este período, las instituciones trabajarán en la elaboración de diagnósticos, validación tecnológica del material rodante donado, y diseño de la intervención, siempre en el marco de sus competencias y sin transferencia de recursos entre las partes, informó el MTC.

Autoridades firmaron convenio para poner en marcha el Tren Lima-Chosica. (Foto: MML)

El convenio busca establecer un marco de cooperación para realizar los estudios técnicos, operativos, económicos y legales requeridos, así como para diseñar los mecanismos de participación pública y privada.

El Tren Lima-Chosica contempla un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, conectando el Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho–Chosica, mediante el uso de 19 locomotoras y 90 coches de doble nivel.

El tren estaría en funcionamiento el próximo año

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, dijo esperar que el tren Lima-Chosica esté en funcionamiento el próximo año, y se mostró confiado en que sea en el primer trimestre o primer semestre.

Además, defendió la calidad del material donado por Caltrain, pues aseguró que estuvo en funcionamiento hasta diciembre del 2024 en las ciudades de San Francisco, Santa Clara y San Mateo. “Es material rodante operativo y en perfecto estado mecánico y de conservación”, refirió.

El burgomaestre confirmó que el proyecto del Tren Lima-Chosica se desarrollará en tres etapas. En una primera fase, el funcionamiento será de cinco coches o siete en un convoy sobre el material ya existente en la vía y en turnos de mañana y tarde, pero solo en un solo sentido. Luego, según informó, en la segunda etapa vendrá la ampliación del número de paraderos y, en la fase final, se implementará el segundo riel paralelo.

“El proyecto se desarrollará en fases. Hay una primera fase, en la cual las partes están de acuerdo, habrá un trayecto con el material que está colocado y que pueda ir desde el Centro de Lima hasta Chosica y viceversa, en horario de mañana y tarde, en convoy. Van a salir entre cinco y siete coches arrastrados por una locomotora durante cuatro horas en estos dos turnos”, refirió.

“La siguiente etapa es ampliar el número de los paraderos, que serán 14, en los distritos del Cercado de Lima, Ate, Chaclacayo, y Chosica. En la última etapa está la construcción, a cargo del MTC y con el apoyo de Proinversión, del segundo riel para poder tener el servicio de ida y vuelta”, añadió.

Reggiardo recordó que desde el 12 de diciembre último se iniciaron unas pruebas en vacío de un grupo de cinco coches. Al respecto, dicho lote de coches fue llevado a Chosica a ser sometido a un mantenimiento preventivo en los talleres del Ferrocarril Central Andino, trabajo que se realizará en un plazo de tres semanas a cuatro semanas, para luego seguir con otro grupo, informó Fabricio Orozco, funcionario de la Municipalidad de Lima que participa en las mesas de trabajo desarrolladas para concretar el proyecto del Tren Lima-Chosica.

Respecto al tema del precio de los pasajes en el Tren Lima-Chosica, Orozco aclaró que eso no es competencia de la MML, sino de la ATU, que fijará las tarifas sobre las condiciones que se establezcan en la adenda que firmará el concesionario con el MTC.

Los viajes entre Lima y Chosica tendrían una duración de una hora y 15 minutos y que el servicio beneficiará a más de 8.5 millones de vecinos, según la proyección de la MML.

Proinversión liderará negociación para firmar adenda con el concesionario

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, indicó que Proinversión “desempeñará una función estratégica” en el proyecto, ya que, en el marco de un convenio, liderará el proceso de negociación y suscripción de las adendas con el concesionario.

El proyecto ferroviario beneficiará a los vecinos de El Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo y Chosica, ya que cambiará la forma en que los ciudadanos se desplazan de Lima este hacia el centro de la ciudad y viceversa, pues reducirá los tiempos de viaje, la congestión vehicular, señaló el titular del MTC, Aldo Prieto.

El integrante del Gabinete Ministerial enfatizó que el acuerdo alcanzado con la MML es producto del trabajo técnico desarrollado en diversas mesas de coordinación, en las cuales “se han identificado la necesidad de realizar intervenciones indispensables para garantizar la seguridad de los usuarios y la adecuada prestación del servicio”.

“Este proyecto contempla la implementación de una infraestructura ferroviaria moderna y la construcción de paraderos y estaciones, la ejecución de cruces a desnivel, la construcción de desvíos ferroviarios, la implementación de sistemas de señalización”, aseveró Prieto.

Por su parte, Proinversión informó que, en coordinación con la ATU, la MML, la MTC y el concesionario, iniciará “un proceso de actualización y revisión de estudios con el fin de llegar a los acuerdos que permitan suscribir una modificación contractual (adenda) y así incorporar dentro del Ferrocarril Central el servicio de pasajeros”.

“El Ferrocarril Central es un contrato que está preparado para transportar carga y eventualmente turismo, pero ahora vamos a incorporar transporte de pasajeros. Es una evaluación en el cual tenemos el compromiso de hacerlo en el plazo más corto que sea posible, contamos con el apoyo del equipo técnico del MTC, de la ATU, de Proinversión y de MML con el fin de que este tren de Lima esté operativo el próximo año”, afirmó Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión.

“Lo siguiente es que Proinversión complete las evaluaciones de este proyecto para una primera fase. Si queremos ver el proyecto completamente terminado será en unos años con las dos líneas férreas paralelas. Hay una primera fase que se iniciará bastante pronto, para lo cual la siguiente fase será la suscripción de esa modificación contractual (adenda), que es un acuerdo que firma el MTC con el concesionario con el soporte técnico de Proinversión”, añadió.

Además, Proinversión apoyará en la estructuración de la participación privada en las fases de diseño, financiamiento, implementación y operación. Aseguró que el proyecto beneficiaría a 200 mil pasajeros al día.

“Proinversión es un organismo técnico especializado con experiencia en megaproyectos que solucionan la movilidad urbana, por ello, y bajo el liderazgo del MTC, se iniciará la actualización de los estudios necesarios para incorporar el servicio de pasajeros con el objetivo de poner el ferrocarril en funcionamiento en el más corto plazo”, declaró Luis del Carpio, director ejecutivo de la Agencia.

“Desde Proinversión lideramos soluciones técnicas que permitan que miles de personas reduzcan sus tiempos de viaje y mejoren su calidad de vida accediendo a un servicio moderno. Este megaproyecto está enmarcado en las nuevas APP (asociaciones público-privadas) 5.0, un modelo que prioriza soluciones integradas, rápidas y centradas en el ciudadano”, agregó Del Carpio.

En el caso de la ATU, esta entidad participará en la planificación y futura operación del servicio dentro de su ámbito de competencia, velando por la integración del sistema con la red de transporte metropolitano.

La cronología

El 16 de noviembre del 2024, el gobierno de los Estados Unidos manifestó su intención de donar material rodante, compuesto por coches y locomotoras, para lo cual el Concejo Metropolitano autorizó a la Municipalidad de Lima a suscribir el convenio respectivo para aceptar dicha donación

El material está conformado por 19 locomotoras, 90 coches y 80 toneladas de repuestos. El 12 de julio del 2025 llegó al puerto del Callao el primer lote de 11 locomotoras y 43 coches. En agosto de este año se completó la entrega.

El entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo la gestión de César Sandoval, no lograron ponerse de acuerdo sobre el funcionamiento del tren. Incluso, el MTC implementó mesas técnicas para analizar formas de poner en operación dicha infraestructura. En esas mesas participaron, además el MTC, colegios profesionales, la concesionaria, Ositran, la Municipalidad de Chosica y otros actores involucrados en el tema, pero sin la presencia de representantes de la MML.

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con el MTC, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó, a fines de julio, subastar de manera temporal los trenes donados por Caltrain a una empresa privada para que el material rodante sea usado en el servicio de traslado entre Lima y Chosica.

Sin embargo, tras la salida de Dina Boluarte del gobierno, las coordinaciones entre la comuna capitalina y el MTC mejoraron. El pasado 12 de diciembre se realizó un marcha en vacío de los trenes donados por Caltrain, los cuales permanecían guardados en el Parque de la Muralla.

Se necesita un estudio de trafico para determinar número de estaciones, afirma especialista

El arquitecto José Daniel Maguiña, indicó a El Comercio que es necesario que se efectúe un estudio de tráfico para determinar el número y la ubicación de las estaciones y los paraderos del Tren Lima-Chosica. Consideró como puntos clave en el trayecto Huaycán, Ñaña, Chaclacayo, Chosica y otros tres más ubicados en Lima.

“Para poder identificar la cantidad de estaciones o paraderos se hace un estudio de tráfico y todo eso se puede hacer en paralelo (al trabajo de la obra), ya que hay 10 estaciones que son fijas. El estudio de tráfico tiene que ver con la demanda. Se tiene que calcular en el campo cuántos pasajeros tengo en Chaclacayo, en Huaycán, en Ñaña, y eso ayuda a dimensionar las estaciones o paraderos”, manifestó el especialista.

Maguiña indicó que, tras el estudio de tráfico, se podría colocar estaciones o paraderos en zonas de alta afluencia de público, como en Huaycán, donde residen más de 150 mil habitantes. También propuso que se instale una estación en la zona cercana a la Municipalidad de Ate para interconectarse con la Línea 2 del Metro de Lima. Incluso, recomendó colocar desvíos para evitar colisiones entres dos trenes cuando se opere en un solo sentido.

“Sería interesante poner un paradero en la zona de Huaycán, pero para lo cual se tendría que colocar un desvío para evitar la colisión entre dos convoyes, lo cual no es muy complicado hacerlo y que no se requiere de un espacio de grandes dimensiones. Eso permitiría hacer varios viajes durante el día. Eso se puede hacer en cuatro meses”, afirmó.

Maguiña también puso énfasis en la liberación de predios en el derecho de vía, pues recordó que ese mismo problema ha retrasado la ejecución de la Línea 2. “Para construir el segundo riel se necesita liberar el derecho de vía en zonas de Chosica y El Agustino, ya que muchas casas están pegadas a la línea del tren”, anotó.

Consultado por la cantidad de pasajeros que se podría movilizar en una primera etapa, Maguiña puntualizó que todo dependerá del número de coches que viajen en un convoy y la cantidad de vagones que estén operativos y en buen estado.

Maguiña remarcó que el tren Lima-Chosica tiene que ir hasta el Callao, pues recordó que es “una línea estratégica que corta todas las líneas del Metro de Lima”, ya que se interceptaría con la Línea 2 en Ate y con la Línea 1 en El Agustino, y con las otras líneas se cruzaría cuando estén construidas.

“Entre Lima y Callao hay demanda, pero no es mucha, pero si es necesario llegar hasta el Callao para conectarse con el tren de Lima a Barranca. Se podrían implementar dos estaciones en el Callao que no serán competencia con la Línea 2”, afirmó.

Advierten que existen 49 cruces peligrosos en el trayecto del tren

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, señaló a El Comercio que un aspecto que deben considerar las autoridades con la puesta en marcha del Tren Lima-Chosica es la seguridad vial, ya que recordó que en las mesas técnicas que desarrolló el MTC se estableció, por información de la propia empresa concesionaria, que hay 54 cruces a nivel en el trayecto, de los cuales 49 eran de “extrema peligrosidad”.

Por ello, indicó que las autoridades deberán destacar un contingente de policías en cada cruce vial para ordenar el tránsito y precisó que el tren de pasajeros no puede desplazarse de 7 a 15 km/h, velocidad a la que va el tren de carga, sino que tiene que ir, como mínimo, de 35 a 40 km/h.

El especialista consideró “bastante optimista” que las autoridades proyecten que el próximo año operaría el Tren Lima-Chosica. Dijo que el funcionamiento de dicha infraestructura en su primera etapa probablemente tendría impacto en el transporte urbano, ya que los vecinos de Lima Este solo cuentan para transportarse las coasters conocidas como ‘Chosicanos’ y las minivan que realizan taxi colectivo.