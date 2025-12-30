Carlos Gonzales
Autoridades firman convenio y ponen plazo de funcionamiento al Tren Lima-Chosica: ¿cómo será el recorrido, los horarios y las tarifas?
Las autoridades dieron un paso para concretar el funcionamiento del Tren Lima-Chosica. La Municipalidad de Lima (MML) firmó un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para cederle en cesión de uso los coches y locomotoras donados por la empresa Caltrain y para que estudie y viabilice la implementación de un servicio ferroviario de pasajeros que conecte el Centro de Lima con Lima Este. El acuerdo también establece la participación de Proinversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

