Durante más de nueve horas —hasta las 5 de la tarde— este Diario fotografió placas de vehículos que ingresaban al carril exclusivo mientras transitaban por las estaciones México, Angamos, Domingo Orué. Al día siguiente, también se obtuvo el registro desde la estación Alfredo Benavides.

El resultado fue contundente: cerca de 100 placas fueron registradas en apenas un día de seguimiento.

La revisión posterior de la información permitió identificar vehículos estatales, camionetas particulares, motos lineales, modelos pick ups e incluso un bus policial circulando por la vía exclusiva del Metropolitano para evitar el tráfico de la ciudad.

Bus policial utilizando la vía exclusiva del Metropolitano en la estacón Domingo Orué. (Foto: Diego Aquino).

Vehículos pasan consecutivamente y a alta velocidad

Durante el seguimiento realizado por El Comercio, se detectó que los vehículos ajenos al Metropolitano aparecían de manera intermitente a lo largo del día. En promedio, entre un vehículo y otro transcurrían entre 10 y 20 minutos. Aunque, muy de vez en cuando, aparecían unidades contiguas.

La mayor parte de unidades circulaba a alta velocidad, reduciendo la marcha únicamente cuando se aproximaban a buses del Metropolitano detenidos en estaciones recogiendo pasajeros. Además, aquellas movilidades que poseían luces de sirena las encendían al pasar por la estación para luego apagarlas al pasar.

Gráfico que señala la cantidad de placas de vehículos registrados según la estación del Metropolitano (Imagen: Diego Aquino). / Diego Aquino Pedraza

Los registros fueron obtenidos únicamente desde aquellas estaciones que poseen puentes peatonales, zonas donde el corredor exclusivo presenta un flujo constante de buses articulados y pasajeros desde la mañana, pues la mayoría de usuarios utilizan este servicio para dirigirse a sus centros de trabajo.

Fotografía de vehículo sin placa delantera circulando en la vía exclusiva del Metropolitano en la estación Domingo Orué. (Foto: Diego Aquino).

Entre los vehículos detectados hubo camionetas de alta gama, autos particulares, motos lineales y unidades oficiales. Uno de los vehículos incluso circulaba sin placa delantera visible, lo que dificultó su identificación.

El Ministerio del Interior lidera los registros detectados

Tras revisar la información obtenida durante el seguimiento, El Comercio identificó que el Ministerio del Interior (Miniter) es la entidad que más veces apareció utilizando la vía exclusiva del Metropolitano.

En total, vehículos vinculados al Mininter fueron detectados en 43 oportunidades.

Y la lista continúa:

Entidad propietaria de los vehículos Cantidad de oportunidades utilizando la vía del Metropolitano Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú 43 registros Municipalidad Metropolitana de Lima 13 registros Ministerio del Interior 13 registros Banco Santander Perú S.A. 10 registros Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU 9 registros Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú 3 registros Ministerio de Defensa - Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 2 registros

También se identificaron vehículos vinculados a otras instituciones públicas, entre ellas la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE y municipalidades distritales.

Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 1 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 2 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 3 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 4 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 5 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 6 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 7 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 8 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 9 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 10 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 11 / 12 Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículos del estado que circulan en la vía del Metropolitano. (Fotos: Cesar Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 12 / 12

La presencia de vehículos estatales en la vía exclusiva resulta especialmente sensible debido a que varias de estas entidades tienen funciones vinculadas al orden público, fiscalización o gestión del transporte.

Vehículo del Mininter fue visto cuatro veces el mismo día usando la vía exclusiva

Uno de los casos más llamativos detectados durante el seguimiento corresponde a la camioneta de placa EPB128, un Hyundai Santa Fe gris oscuro, modelo 2013, registrado a nombre del Ministerio del Interior.

Vehículo policial del Ministerio del Interior fue visto circulando hasta en 4 ocasiones en la vía exclusiva del Metropolitano. (Foto: Diego Aquino).

La unidad fue fotografiada hasta en cuatro oportunidades distintas usando el carril exclusivo del Metropolitano el mismo día.

Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por primera vez en la estación México. (Fotos: Diego Aquino). 1 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por primera vez en la estación México. (Fotos: Diego Aquino). 2 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto por primera vez en la estación México. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por segunda vez en la estación Angamos.(Fotos: Diego Aquino). 3 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por segunda vez en la estación Angamos.(Fotos: Diego Aquino). 4 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por segunda vez en la estación Angamos.(Fotos: Diego Aquino). 5 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por tercera vez en la estación Angamos.(Fotos: Diego Aquino). 6 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por tercera vez en la estación Angamos.(Fotos: Diego Aquino). 7 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por tercera vez en la estación Angamos.(Fotos: Diego Aquino). 8 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por cuarta vez en la estación Domingo Orué. (Fotos: Diego Aquino). 9 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por cuarta vez en la estación Domingo Orué. (Fotos: Diego Aquino). 10 / 11 Auto policial de placa EPB128 siendo visto hasta en 4 ocasiones en un mismo día utilizando vía exclusiva del Metropolitano. (Fotos: Diego Aquino). Auto policial de placa EPB128 siendo visto por cuarta vez en la estación Domingo Orué. (Fotos: Diego Aquino). 11 / 11

El vehículo fue captado mientras circulaba por distintos tramos del corredor segregado, en las estaciones México, Angamos y Domingo Orué, utilizando la vía destinada exclusivamente al sistema de transporte masivo.

Qué dice la norma: quiénes sí pueden usar excepcionalmente la vía del Metropolitano

La Ley N.º 27200, ley que regula el uso de señales audibles y visibles en vehículos de emergencia y vehículos oficiales, establece que determinados vehículos de emergencia pueden contar con prerrogativas especiales durante situaciones críticas. Entre ellos figuran ambulancias, unidades de bomberos y vehículos policiales cuando atienden emergencias reales.

Sin embargo, especialista consultado por El Comercio advierte que la norma no otorga autorización permanente para que vehículos oficiales utilicen libremente el carril exclusivo.

Ambulancia dando uso a la vía del Metropolitano durante traslado de emergencia en la estación México. (Foto: Diego Aquino).

“Cuando una unidad policial o una ambulancia está en una emergencia sí tiene la facultad de utilizar estas vías. Pero si no hay una emergencia no podrían hacerlo”, explicó Roberto Vélez Salinas, abogado especializado en regulación de transporte e infraestructura y gerente de la Asociación A Movernos.

El especialista precisó que el uso de estas prerrogativas debe estar estrictamente relacionado con funciones de emergencia y no con traslados ordinarios o desplazamientos administrativos.

Conductores particulares que invaden la vía exclusiva registran infracciones graves de tránsito

La revisión de placas realizada por El Comercio también permitió identificar vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima.

Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa BHK278 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 1 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa BHK278 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 2 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa BRV622 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 3 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa BRV622 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 4 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa BRV622 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 5 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa BRV622 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 6 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa CSX613 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 7 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa CSX613 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 8 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa CTL557 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 9 / 10 Vehículos particulares que utilizan ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano para evitar la congestión vehicular de Lima. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). Vehículo particular de placa CTL557 utiliza ilegalmente el carril exclusivo del Metropolitano. (Fotos: César Campos, Mario Zapata y Diego Aquino). 10 / 10

Sin embargo, el hallazgo no solo evidencia el uso indebido de esta vía restringida. La verificación posterior de algunos registros consultados por este diario muestra que varios conductores vinculados a estas unidades acumulan antecedentes por infracciones graves de tránsito.

Vehículo irrumpe en el traslado de pasajeros del Metropolitano. (Foto: Diego Aquino).

Algunas de las papeletas detectadas figuran sanciones por conducir en estado de ebriedad, realizar maniobras indebidas, obstaculizar el tránsito y cometer faltas durante intervenciones vehiculares.

Entre los propietarios identificados figuran:

Hilda Rosa Díaz del Águila y Juan Antonio Fernández Jerí

Ruth Trinidad Caballero Llanos

Emilia Margarita Aguirre Bazán

Nelly Ysabel Casique Martínez y Ronald Agustín Casique Martínez

Algunos de ellos registran antecedentes por infracciones de tránsito.

En el caso de Juan Antonio Fernández Jerí, registros consultados muestran papeletas previas por infracciones graves aplicadas. Una de las papeletas es la G41, la cual es una infracción aplicada por estacionar o detener el vehículo sobre líneas de intersección, cruceros peatonales o áreas de tránsito peatonal recibida en mayo de 2018. Fernándes Jerí también recibió la papeleta G02, pagada en noviembre de 2014, infracción grave impuesta por no hacer señales, no tomar precauciones al girar, voltear en U, cambiar de carril o detener el vehículo.

Vehículo particular avistado en la vía del metropolitano de propiedad de Hilda Rosa Díaz del Águila y Juan Antonio Fernández Jerí. (Foto: Diego Aquino).

Cabe mencionar que el vehículo avistado en la vía del metropolitano del cual Fernández Jerí es propietario sería un auto de marca Peugeot color negro perla de placa CTL557. Sin embargo, las papeletas anteriormente mencionadas fueron recibidas con otros vehículos a su nombre.

Vehículo particular avistado en la vía del metropolitano de propiedad de Nelly Ysabel Casique Martínez y Ronald Agustín Casique Martínez. (Foto: Diego Aquino). / Diego Aquino Pedraza

Por su parte, Nelly Ysabel Casique Martínez mantiene una papeleta G47 pendiente de pago superior a S/ 500 por estacionar en zona prohibida obstaculizando el tránsito.

Multas impuestas a Ronald Agustín Casique Martínez. (Composición: Consulta de papeletas en sistema del Servicio de Administración Tributaria - SAT). / Diego Aquino Pedraza

Asimismo, Ronald Agustín Casique Martínez registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad, papeleta M02, pagada en diciembre de 2012, además de otras papeletas vinculadas a faltas que afectan la circulación vehicular (papeleta L04, impuesta por abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado) y el incumplimiento de obligaciones durante intervenciones de tránsito (papeleta G58, infracción grave por no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el DNI durante una intervención).

Experto advierte ausencia de fiscalización y “sensación de impunidad”

Para Roberto Vélez Salinas, abogado especializado en regulación de transporte e infraestructura y gerente general de la Asociación A Movernos, la constante invasión de la vía exclusiva del Metropolitano es el reflejo de un problema mucho más profundo que afecta al tránsito en Lima, la ausencia de fiscalización efectiva y la creciente sensación de impunidad entre conductores y autoridades.

“Muchos años de falta de fiscalización han generado un grado de impunidad tremendo que sigue escalando día a día”, señaló en diálogo con El Comercio. Según explicó, el caos vehicular que enfrenta Lima y Callao ha normalizado conductas cada vez más agresivas e irresponsables al volante, donde numerosos conductores buscan cualquier mecanismo para reducir tiempos de viaje, incluso utilizando ilegalmente vías restringidas.

Vélez sostiene que el corredor exclusivo del Metropolitano se ha convertido en una alternativa para quienes intentan evadir la congestión vehicular. “Muchas personas inescrupulosas buscan la manera de poder llegar más rápido a su destino. Y no es de sorprender que muchos vehículos quieran utilizar la vía del Metropolitano porque saben que no hay fiscalización”, afirmó.

El especialista consideró especialmente preocupante que entre los vehículos detectados aparezcan unidades pertenecientes a entidades estatales vinculadas precisamente al control del tránsito y la seguridad pública. Bajo su postura, existe una falta de control interno que termina favoreciendo este tipo de prácticas. “Las autoridades muchas veces son las primeras en hacer caso omiso porque saben que no tienen quién las fiscalice”.

Motocicletas policiales transitando por la vía del Metropolitano en la estación México. (Foto: Diego Aquino).

Para Vélez, esta situación también evidencia un problema de educación cívica y respeto a las normas. Explicó que muchos conductores priorizan su beneficio personal sin considerar el impacto que generan sobre miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte masivo.

El abogado advirtió además que la invasión constante del carril exclusivo afecta la fluidez del Metropolitano y al mismo tiempo incrementa el riesgo de accidentes y paralizaciones del servicio. “El Metropolitano moviliza aproximadamente medio millón de viajes diarios. Una sola imprudencia puede perjudicar a miles de personas”, afirmó.

Finalmente, consideró que la problemática forma parte de un deterioro estructural más amplio del sistema de transporte urbano en Lima. “El Metropolitano está abandonado por las autoridades”, cuestionó. Para él, la falta de expansión del sistema, la ausencia de integración con otros modos de transporte y la demora en implementar reformas anunciadas durante años han debilitado progresivamente el servicio.

Como alternativa, Vélez propuso reforzar la fiscalización electrónica mediante cámaras y sistemas automatizados de sanción, con el objetivo de reducir la discrecionalidad durante los controles. “Cuando hay fiscalización electrónica, no hay quién los salve”, concluyó.