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Resumen

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A las 7:30 de la mañana del lunes 11 de mayo, cuando Lima ya comenzaba a colapsar por el tráfico, El Comercio inició un recorrido por distintos puentes peatonales ubicados junto al corredor exclusivo del Metropolitano. El objetivo era simple: registrar cuántos vehículos ajenos al sistema utilizaban ilegalmente la vía segregada destinada exclusivamente al transporte público masivo.

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