La circulación en el sentido sur-norte se encuentra restringida, mientras que el carril norte-sur permanece habilitado. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Avenida Elmer Faucett: hoy inicia plan de desvío por obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao
  • La circulación en el sentido sur-norte se encuentra restringida, mientras que el carril norte-sur permanece habilitado. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • El cierre durará dos meses debido a la construcción de la estación Carmen de la Legua, parte del ramal de la Línea 4. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Está dirigido principalmente al transporte público que circula en sentido de sur a norte, desde la avenida La Marina hacia la avenida Gambetta. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • El desvío aplica exclusivamente para el transporte que va desde San Miguel hacia el aeropuerto Jorge Chávez y la zona de Ventanilla. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Autoridades recomiendan a los choferes a planificar sus viajes y mantenerse informados a través de plataformas oficiales. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • En el caso de las rutas de transporte público, deben tomar Óscar R. Benavides, subir por Enrique Meiggs, ingresar a la avenida Argentina y recién allí retomar la avenida Faucett. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Para los vehículos particulares que van desde el norte hacia San Miguel y la avenida La Marina, podrán continuar con su trayecto normal. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Esta obra forma parte del proyecto a cargo del Consorcio Metro Línea 2, que contempla 27 estaciones en la Línea 2 y ocho adicionales en el ramal que conectará con la Línea 4. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

Desde hoy, lunes 28 de agosto, ha dado inicio al plan de desvío vehicular en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por el inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E48) de la .

La circulación en el sentido sur-norte se encuentra restringida, mientras que el carril norte-sur permanece habilitado.

Carlos Salas Abusada

Las obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao siguen en marcha. Hasta el momento, se están construyendo las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, se anunció que los cerramientos de obra de las estaciones El Olivar y Quilca, y la construcción de las mismas, iniciarán a mediados de este año. Estas labores se realizarán entre el Puente Aduanas y la av. Quilca, sin interrumpir el flujo vehicular en la avenida Faucett, que seguirá operativa en ambos sentidos.

