Avenida Elmer Faucett: hoy inicia plan de desvío por obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao
Desde hoy, lunes 28 de agosto, ha dado inicio al plan de desvío vehicular en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por el inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E48) de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.
La circulación en el sentido sur-norte se encuentra restringida, mientras que el carril norte-sur permanece habilitado.
Las obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao siguen en marcha. Hasta el momento, se están construyendo las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Asimismo, se anunció que los cerramientos de obra de las estaciones El Olivar y Quilca, y la construcción de las mismas, iniciarán a mediados de este año. Estas labores se realizarán entre el Puente Aduanas y la av. Quilca, sin interrumpir el flujo vehicular en la avenida Faucett, que seguirá operativa en ambos sentidos.
