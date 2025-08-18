Avenida Elmer Faucett: hoy inicia plan de desvío por obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao

Desde hoy, lunes 28 de agosto, ha dado inicio al plan de desvío vehicular en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por el inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E48) de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La circulación en el sentido sur-norte se encuentra restringida, mientras que el carril norte-sur permanece habilitado.

🚧 Inició el desvío del transporte público en la av. Elmer Faucett, en el Callao, debido a las obras para la construcción de la estación Carmen de la Legua del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. pic.twitter.com/VVGef7kAh1 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 17, 2025

Las obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao siguen en marcha. Hasta el momento, se están construyendo las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, se anunció que los cerramientos de obra de las estaciones El Olivar y Quilca, y la construcción de las mismas, iniciarán a mediados de este año. Estas labores se realizarán entre el Puente Aduanas y la av. Quilca, sin interrumpir el flujo vehicular en la avenida Faucett, que seguirá operativa en ambos sentidos.