Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales

Un bus interprovincial de la empresa Libertadores se quedó sin gasolina en plena avenida Javier Prado a la altura del cruce con Manuel Olguín y generó más tráfico en esta vía que se encuentra cerrada durante un año debido a las obras de transporte entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina.

Imágenes de América Noticias mostraron al chofer y a su copiloto bajar y revisar la unidad de transporte. Minutos después, regresaron con dos bidones llenos de combustible.

¿Qué incluyen las obras en la Javier Prado?

La construcción de la nueva vía rápida Javier Prado, en las intersecciones con las avenidas Circunvalación El Golf Los Incas y Los Frutales, en el distrito de La Molina,tendrá una duración estimada de 12 meses,informó Luis Romero, gerente de Proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Vea aquí la galería fotográfica