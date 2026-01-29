Escuchar
(2 min)
El bus interprovincial pertenece a la empresa Libertadores. Ocurripo a la entrada de la avenida Olguín. Foto: América Noticias

El bus interprovincial pertenece a la empresa Libertadores. Ocurripo a la entrada de la avenida Olguín. Foto: América Noticias

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El bus interprovincial pertenece a la empresa Libertadores. Ocurripo a la entrada de la avenida Olguín. Foto: América Noticias
El bus interprovincial pertenece a la empresa Libertadores. Ocurripo a la entrada de la avenida Olguín. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un bus interprovincial de la empresa Libertadores se quedó sin gasolina en plena avenida Javier Prado a la altura del cruce con Manuel Olguín y generó más tráfico en esta vía que se encuentra cerrada durante un año debido a las obras de transporte entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina.

Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales
Transporte

Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales

ATU: Corredor Rosado desde marzo unirá distritos de Lima y Callao
Transporte

ATU: Corredor Rosado desde marzo unirá distritos de Lima y Callao

Recategorización de licencias para transporte público: ¿Por qué el nuevo régimen afectaría al actual sistema de emisión y que riesgo trae?
Lima

Recategorización de licencias para transporte público: ¿Por qué el nuevo régimen afectaría al actual sistema de emisión y que riesgo trae?

Metropolitano ampliará su servicio hacia las playas de Ancón desde este 31 de enero
Lima

Metropolitano ampliará su servicio hacia las playas de Ancón desde este 31 de enero