Baches que agrandan el caos: avenidas de Miraflores en pésimo estado

Hace solo nueve meses, la gestión de Luis Castañeda Lossio cambió por completo la carpeta asfáltica entre las cuadras 1 y 13 de la Avenida del Ejército, en Miraflores. Pese al poco tiempo transcurrido, esta vía está llena de baches y deformaciones que afectan a los conductores y vecinos, e incrementan el caos.

El Comercio confirmó que las avenidas Comandante Espinar y José Pardo se encuentran en una situación similar, aunque no tan aparatosa. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), estas dos últimas vías recibieron mantenimiento en el 2016 y 2017, respectivamente, durante la gestión de Jorge Muñoz como alcalde de Miraflores.

“Yo vivo en la cuadra seis de la Avenida del Ejército y el malestar no solo es por el daño que sufre mi vehículo, sino por el sonido que generan los camiones de carga pesada al pasar por todos los huecos que hay. Es insoportable”, dijo una vecina.



El ex decano del Colegio de Ingenieros del Perú filial Callao Omar Garavito explicó que el problema en la Av. del Ejercito no es la falta de mantenimiento, ya que lo recibe todos los años, sino que este solo se realiza de manera superficial.

“Se debe hacer un reacondicionamiento desde sus troncales de desagües. Eso obedecería a un proceso constructivo bastante meticuloso que requiere coordinación con las empresas de servicios, las cuales deben trabajar desde la base, poniendo mejores tuberías y haciéndole mantenimiento a los ductos oxidados que generan filtraciones”, señaló.

Esto explicaría lo que mencionan los vecinos y peatones que transitan por las cuadras 7 y 11 de dicha avenida. “Siempre se agrietan los mismos lugares y se parchan los mismos huecos. Los días de semana esto es un caos”, contó un trabajador de un restaurante que lleva más de siete años en la zona.

Garavito señaló que el mal estado de las pistas acrecienta el tráfico vial y el desorden. “Una vía no apta al 100% y que es usada por el tránsito pesado genera que los vehículos esquiven los huecos y para ello deben invadir el carril que tienen al lado. A esto se le suma que en el país no hay cultura vial y es usual que los carros intenten ganar los espacios”, agregó.

La MML informó en un comunicado que la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape), entidad a cargo de vías metropolitanas, como las mencionadas, realiza trabajos de rehabilitación en la pista de la Av. del Ejército desde el 10 de junio pasado, pero en la zona comprendida entre las avenidas Brasil y Salaverry, en Magdalena.



De acuerdo con la comuna, estos trabajos se terminarán a fines de este mes. Aunque no dio una fecha específica, prometió continuar con las obras a lo largo de “toda la extensión” de la avenida.

—En evaluación—



El municipio de Miraflores informó a este Diario que el 22 de mayo envió un oficio a la MML con una propuesta para modificar la Av. Comandante Espinar.



El gerente de Obras y Servicios Públicos de Miraflores, Antonio Monsalve, precisó que su distrito busca que la MML le delegue facultades para ejecutar trabajos de “mejoramiento vehicular y peatonal” en la vía. Añadió que aún no han recibido una respuesta.

La MML detalló a este Diario que Miraflores ha propuesto la reducción de un carril vehicular en ambos sentidos, con el objetivo de ampliar las veredas y el separador central para la habilitación de ciclovías.



La comuna metropolitana dijo que el documento recibido “es solo una ayuda memoria con esquemas”, por lo cual aún no se pueden delegar las facultades. Agregó que se debe analizar el impacto que esta posible obra tendría en los grandes árboles de la berma de la avenida.

“La próxima semana la comuna limeña convocará a la Municipalidad de Miraflores a una reunión para evaluar la viabilidad de dicha intervención”, indicó la MML.



Precisó que la carpeta asfáltica de las avenidas Comandante Espinar y José Pardo también será mejorada, como se hace en parte de la Av. del Ejército.