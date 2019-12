El cambio de sentido en el tránsito de las avenidas Grau y San Martín (las más importantes del distrito de Barranco) ha generado la protesta de un grupo de vecinos quienes aseguran que el plan piloto de reordenamiento vial ejecutado por el municipio, no reduce la congestión vehicular, y que por el contrario, solo traslada el problema hacia otros puntos del distrito.

El piloto en el cambio de sentido inició ayer sábado y se prolongará hasta el próximo domingo 15, según información de la Municipalidad de Barranco. Esta medida establece que la avenida Miguel Grau circule ahora de sentido norte a sur; mientras que la San Martín tiene sentido de sur a norte.

Vecinos realizaron un plantón en las primeras cuadras de la avenida Grau en Barranco para protestar por el plan piloto de reordenamiento vial. (Foto: César Campos / GEC)

El ingeniero Jorge Lecca Gassols, presidente de la junta vecinal de la zona 21, explicó que según corroboraron en el anterior plan piloto del 16 y 17 de noviembre, hubo un alto grado de congestión vehicular en la vía lateral de la avenida Panamericana Sur y en las primeras cuadras de la avenida Grau.

Lecca añadió que pese al aumentó de la congestión vehicular en ciertas zonas, hubo otras intersecciones que quedaron libres de tránsito como fue el caso de las dos vías auxiliares de la avenida Pedro de Osma.

La exalcaldesa del distrito, Jessica Vargas, indicó que este piloto es similar al que se presentó y se desestimó en el 2013 durante su gestión. Vargas dijo que la congestión vehicular no se reducirá solo con el cambio de sentido de las vías pues en el 2013 la Municipalidad de Lima se comprometió a que esto fuera posible con medidas adicionales como la reducción de las líneas de transporte público, semaforización inteligente, mejor fiscalización, olas verdes, etc. Acciones que dijo, no cumplieron.

De otro lado, los vecinos exigieron una mesa de diálogo con la Municipalidad de Barranco y la de Lima para consensuar soluciones.

—Alcalde responde—

El alcalde de Barranco, José Rodríguez, aseguró que este segundo plan piloto se ejecuta tras recibir una evaluación positiva de la Municipalidad de Lima y que además incluye las recomendaciones del plan aplicado en el distrito el mes pasado. Entre los puntos débiles que mencionó está la ubicación de los paraderos, la señalización y algunas intersecciones donde se cortaba el tránsito fluido.

Rodríguez sostuvo que participó en varias reuniones con los vecinos de la calle Independencia (en el límite con Chorrillos) y hasta con 12 sectores vecinales del distrito y que recibió comentarios positivos. Frente a las críticas de un grupo de vecinos respondió que está dispuesto al diálogo con ellos y consensuar propuestas. El alcalde precisó que si bien tienen permiso de la Municipalidad de Lima para realizar el piloto durante nueve días que se prolongará hasta el domingo 15, irán evaluando las observaciones para la continuidad del piloto.

"Nos interesa que las cosas se hagan bien y no imponerlas”, dijo y rechazó que los criterios del plan piloto estén relacionadas con presuntos favorecimientos a intereses particulares como han cuestionado un grupo de vecinos.