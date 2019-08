Bicicletas públicas: más de 4.700 personas usaron el servicio en menos de un mes

Miraflores se convirtió el pasado 16 de julio en el primer distrito de Lima en contar con un sistema público de bicicletas por alquiler. A la fecha, el servicio ha sido utilizado por 4.765 personas.



Así lo informó la empresa CityBike Lima, encargada de la operación del sistema que cuenta con 50 estaciones y 500 bicicletas distribuidas en todo el distrito.

Steve Estrada, Gerente General de CityBike Lima, destacó que estaciones que se alimentan con energía solar y están ubicadas en diferentes puntos estratégicos de Miraflores.

El servicio cuesta S/4 por todo un día, S/18 por todo el mes y S/140 por todo el año. Es posible utilizar la tarjeta del Metropolitano, LimaPass o del Metro de Lima. En todos los casos, es necesario que los usuarios primero se inscriban en la página web www.citybikelima.com o en la aplicación para celular (está disponible en App Store y Google Play).

(César Campos / GEC)

-PASO A PASO-

1. Regístrate a través de la página web:



- Debes ingresar a la página web www.citybikelima.com para registrarte.



- Busca la opción “Elige tu pase”, donde podrás elegir una de las tres opciones de membresía: la anual por el costo de S/ 140.00, la mensual por el importe de S/18.00 o la diaria por S/ 4.00.



- En la parte inferior del pase elegido presiona la opción “Regístrate” y deberás seguir los pasos solicitados, cabe recalcar que para acceder al servicio debes registrarte únicamente con una tarjeta de crédito.



- Una vez registrado como usuario y ya adquirido el pase, CityBike Lima te enviará el código de usuario de 7 dígitos con el cual podrás utilizar cualquier bicicleta.



- Además, recuerda que puedes asociar cualquier tarjeta de proximidad con tecnología RFID (como las del metropolitano, corredores o tren eléctrico); la tarjeta solo servirá para identificarte en el sistema y no consume el saldo de la tarjeta.

Los usuarios deben registrarse en la web de CityBike Lima o en la aplicación para celular del mismo nombre y escoger el tipo de pago.

2. Retira la bicicleta:



- Para activar la bicicleta deberás presionar la Tecla" V" en la pantalla, posteriormente para utilizarla con tu código de usuario (7 dígitos) presiona la opción 2.



- Ingresa tu código de usuario y pulsa V, ingresa tu código PIN (4 dígitos) y pulsa V, una señal sonora (BIP) y un mensaje en la pantalla te indicará que puedes retirar la bicicleta.



- Para utilizarla con tu tarjeta asociada (una vez asociada una tarjeta ya no podrás utilizar el código de usuario para retirar una bicicleta).



- El horario de uso de las bicicletas es de 06:30 a.m. a 11:30 a.m.



- Puede hacer uso de cada bicicleta por 30 minutos, no obstante, puedes utilizar otra estación de tu preferencia con el mismo tiempo señalado (viajes ilimitados por trayectos de 30 minutos). Si excedes el tiempo se realizará un cobro de S/ 2.00 por cada 30 minutos o fracción, y de sobrepasar las 2 horas el cobro será de S/ 7.00 por cada hora.

(César Campos / GEC)