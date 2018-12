Brevetes sin control: solo 10% de empresas habría cumplido con el apagón informático

El centro de emisión de licencias de conducir de Conchán, ubicado en la sede del Touring Automóvil Club del Perú, en Villa El Salvador, fue cerrado ayer por una disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Dicho cierre, que no afecta al circuito de pruebas de manejo del Touring, se da luego de que un informe de El Comercio revelara graves omisiones en el sistema de trámite de licencias de conducir. El documental de la campaña #NoTePases mostró que una persona con miopía severa pudo obtener una licencia de conducir sin restricciones y por la vía regular.

A través de un comunicado de prensa, el MTC indicó que el local situado en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur fue cerrado tras retirar a cerca de 50 servidores de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial (DCSV).

El director general de Transporte Terrestre del MTC, Paul Concha, explicó a El Comercio que el cierre del centro de emisión de licencias obedece a las medidas de reorganización planteadas por el ministerio.

“[Se dispuso la clausura] fundamentalmente por dos razones: primero, la ubicación del centro de emisión de Conchán, que hacía muy complicada nuestra capacidad de control; y segundo, porque tenemos un servicio de emisión a domicilio de las licencias. Vamos a ver qué resultados hay”, precisó.

En la sede de Conchán se realizaban los trámites de emisión de licencias de conducir de las categorías particular A1 y profesional AIIa, AIIb, AIIIa, AIIIb, AIIIc; así como la entrega de brevetes de todas las categorías tramitadas vía página web.



—Apagón informático—

Desde el 1 de diciembre hasta ayer, el MTC implementó un apagón informático en el sistema nacional de conductores y el registro de conductores capacitados. Esta medida buscaba mejorar los mecanismos de seguridad informática para prevenir la corrupción y el fraude en el proceso de emisión de brevetes.

Si bien ayer era la fecha límite para que los centros de salud y escuelas de manejo que emiten certificados para los postulantes a la licencia puedan actualizar su información, fuentes del MTC dijeron a El Comercio que, hasta el martes en la noche, solo el 10% de empresas había cumplido con esta orden.

Agregaron que en varias empresas, el personal inscrito no coincidía con el que realmente tenían en sus instalaciones.

El MTC tendría hoy la lista completa de centros médicos y escuelas de manejo que sí cumplen con las normas y su personal está autorizado. Los que no hayan declarado su personal o los que tienen irregularidades detectadas en sus procesos no podrán operar.

Un comunicado colocado en la puerta del Touring señala que hoy se reanudan las evaluaciones de conocimiento y habilidad conductiva. Algunos postulantes mostraron su malestar, pues no fueron notificados de la reprogramación de citas.

“El 28 de noviembre me dieron la cita para este 5 de diciembre, llego aquí y me entero de que todo fue reprogramado. No recibí ninguna comunicación”, dijo Moisés Gonzales, un postulante que viajó desde Chosica y deberá volver al Touring de Conchán el 12 de diciembre.

Alfonso Flórez, de la fundación Transitemos, considera que el cierre del centro de Conchán y el apagón informático del sistema de conductores son medidas acertadas. “Ahora vemos que hay voluntad política de acelerar el proceso de reorganización y lo tienen como prioridad”, señaló.