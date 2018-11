El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva, pedirá hoy al ministro de Transportes, Edmer Trujillo, que investigue “inmediatamente” las irregularidades que se están cometiendo en la emisión de brevetes, luego de que El Comercio revelara que en nuestro país una persona con limitaciones visuales puede tener licencia de conducir sin restricciones.



“Una persona que conduce un auto sin haber pasado los exámenes es un riesgo público [...]. Hay responsabilidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]. Se tiene que hacer rápidamente una investigación”, dijo ayer Villanueva y señaló que hoy al mediodía convocará al ministro Trujillo para pedirle información sobre el tema.

Si ocurren estas cosas –dijo Villanueva– es porque hay “cierta permisibilidad” en el MTC.

“Algo debe estar funcionando mal. Hay funcionarios de cualquier nivel que tienen que responder sobre esta situación, ya sea porque están haciendo mal su función o por corrupción. No vamos a apañar a nadie”, enfatizó el primer ministro.

Ayer, este Diario solicitó una entrevista con el ministro Edmer Trujillo. Su área de prensa informó que él ya había pedido informes a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), a cargo de fiscalizar a los centros médicos y escuelas de manejo.

Antes de publicar el reportaje “No hace falta ver para tener brevete”, este Diario envió ocho correos electrónicos pidiendo una entrevista con el ministro Trujillo. Esta nunca se concretó.

Ayer también se pronunció el congresista Wuilian Monterola (Fuerza Popular), quien preside la Comisión de Transportes del Congreso. Señaló que hace dos semanas le envió al despacho del titular del MTC un oficio pidiendo explicaciones por denuncias similares a las que el último domingo denunciamos.

“Es un tema que amerita una investigación profunda por parte del MTC”. Agregó que “hay otras denuncias de falsificación de huellas dactilares a través de silicona y de funcionarios que están aprovechando los momentos en que cae el sistema para aprobar a conductores que no pasaron los exámenes de forma presencial”.

Para los primeros días de diciembre –señaló el congresista Monterola– deberán recibir explicaciones del MTC y recién en ese momento evaluarán si es necesario citar al ministro Trujillo.

“Una persona con miopía severa, con alguna condición psicológica peligrosa y sin conocimiento de las reglas de tránsito puede ser hoy chofer de transporte público en el Perú. Esto, que puede tener consecuencias peligrosísimas, debería hacer que el MTC declarase en emergencia el transporte y de esta forma revaluar todos los procesos vinculados a la obtención de licencias de conducir”, sostiene el congresista Alberto de Belaunde.

Para el primer ministro César Villanueva, esa es una propuesta “a la que no nos opondríamos”.

Alfonso Flórez, de la Fundación Transitemos, señaló que el MTC está en revisión del reglamento de emisión de licencias de conducir. “Una posibilidad es que los exámenes médicos ya no se hagan en estos centros privados, sino en Essalud”, explicó.

En cuanto a los exámenes de conducción falta implementar las evaluaciones en la vía pública. “Se requiere –explicó Flórez– profesores especializados, vehículos con doble comando, seleccionar ciertas rutas de la ciudad donde dar estos exámenes, y otras cosas que faltan implementar”. 

LA INVESTIGACIÓN DE ESTE DIARIO EN PUNTOS

¿En qué consistió el experimento de este Diario?

Para poner a prueba el sistema de emisión de licencias, el periodista Juan Pablo León, que sufre de miopía severa (ve borroso a 15 cm de su vista) tramitó un brevete de categoría AIIB para manejar vehículos de hasta 33 pasajeros, como una coaster.



¿Por qué no detectaron que tenía miopía severa?

León solicitó un examen médico en El Corregidor, un centro médico autorizado por el MTC. Le ofrecieron un servicio ‘express’ y no le hicieron ningún análisis. No le evaluaron la visión ni el tipo de sangre ni situación psicológica. Nada. Ninguna prueba.



¿Cómo logró tener brevete sin acudir a clases teóricas y prácticas?

El segundo paso obligatorio fue llevar un curso de 55 horas de clases sobre mecánica, seguridad y tránsito. T-Aprueba, escuela autorizada por el MTC, le ofreció aprobar sin asistir a clases. Para eso le clonaron la huella, y de ese modo burlaron el control biométrico del MTC.



Aprobó el examen de manejo sin usar lentes en el Touring

El tercer paso fue aprobar el examen de conducción. Luego de cinco intentos, en los que no usó anteojos, aprobó y el MTC le entregó un brevete que le permite manejar, sin lentes, una coaster con 33 pasajeros, una ambulancia o una movilidad escolar. En los próximos días, Juan Pablo León pedirá la inhabilitación del brevete AIIB y la devolución de su licencia anterior.