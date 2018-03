Brevetes: examen de manejo en las calles se aplicará desde 2019

La aplicación de exámenes de manejo en la vía pública se aplazó por segunda vez. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que las pruebas obligatorias para obtener la licencia de conducir se realizarán a partir del 1 de enero de 2019.



Paúl Concha, de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC, precisó que el cambio de fecha –estaba programado para iniciar el primero de abril y antes para el 2017– responde a la necesidad de implementar una central de gestión y monitoreo para seguir en tiempo real el desarrollo de la prueba. Asimismo, señaló a El Comercio que es indispensable contar los vehículos con doble sistema de pedales (ya no serán necesarios los de doble comando) y cámaras integradas para ser utilizados en el examen. Con ambos requisitos esperan evitar actos de corrupción durante la evaluación y entrega de resultados.

De igual forma, el MTC coordina con las municipalidades para definir las vías que se utilizarán en la prueba. La idea es que el postulante demuestre, en una situación real, su interacción con las señales de tránsito, semáforos, cruces, etc. No obstante, buscan elegir rutas que no estén muy congestionadas para no afectar a otros usuarios.

Estos requerimientos se desarrollarán en lo que queda del año. Pese a ello, Concha agregó que de todas formas se realizaran pruebas piloto antes de enero del próximo año, con lo que se espera afinar los detalles que sean necesarios.

Precisamente, hoy fue publicado el proyecto del Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC y otras disposiciones. Según explicó el funcionario, esta norma modifica de forma integral el sistema de emisión de brevetes. Se ha establecido un plazo de 30 días para presentar sugerencias y comentarios al documento.

Del mismo modo, Concha anunció que en los próximos días se publicará el protocolo sobre cómo se ejecutará el examen de manejo en la vía pública.