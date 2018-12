El Touring Automóvil Club del Perú aseguró que por responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no han reiniciado las evaluaciones de manejo y conocimiento para la emisión de brevetes en los centros de Lince y Conchán.



A través de un comunicado, aseguraron esto se debe a que aún no cuentan con los accesos al sistema nacional de conductores, que les debe proporcionar el MTC.

“En cuanto el MTC nos brinde los accesos correspondientes, reiniciaremos la atención y reprogramaremos a aquellos postulantes perjudicados por esta situación”, indicó el Touring.

Como se recuerda, desde el 1 de diciembre hasta ayer, el MTC implementó un apagón informático en el sistema nacional de conductores y el registro de conductores capacitados con la finalidad de mejorar los mecanismos de seguridad informática a raíz del informe de la campaña #NoTePases que reveló graves omisiones en la emisión de brevetes.

Documental "Brevete para un ciego". Periodista con graves problemas de visión se convirtió en postulante para brevete profesional y lo obtuvo sin la ayuda de lentes y de forma legítima.

Los centros de salud y escuelas de manejo tenían plazo hasta ayer para actualizar su información. No obstante, fuentes del MTC dijeron a El Comercio que, hasta el martes en la noche, solo el 10% de empresas había cumplido con esta orden.



Al respecto, Carlos Perochena, director del Centro de Evaluación del Touring, aseguró a este Diario que se proporcionó la información solicitada dentro del plazo establecido por lo que no habría razón para que no les brinden los accesos necesarios. El apagón informático suspendió las actividades en los locales de Conchán y Lince, donde cada día acuden 500 y 1.000 postulantes, respectivamente.

En respuesta, el MTC precisó que “el Touring y la mayoría (de centros) ha remitido información a la víspera del cierre, la Oficina encargada está validando los datos”.

Vale indicar que en la ciudad de Arequipa no se entregan brevetes desde el último lunes debido al 'apagón' informático. Todos los trámites se paralizaron, tanto en las Escuelas de Conductores como en los policlínicos. Se espera que la situación se normalice para el próximo lunes.

Lee también: