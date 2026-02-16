Grúa se lleva bus que hacía plantón tras ataque a chofer de ‘El Rápido’

Durante el paro de algunas empresas de transporte en contra del último ataque a manos de extorsionadores que dejó un chofer muerto perteneciente a la línea ‘El Rápido’, una grúa se llevó un bus de dicha empresa al depósito municipal en San Martín de Porres alegando supuestas infracciones.

Choferes y cobradores reclamaron ante lo ocurrido y exigieron a las autoridades los apoyen y no les “quiten su herramienta de trabajo”.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU), indicó que junto a otros gremios estuvieron desde la medianoche para apoyar los actos que iban a realizar el día de hoy.

“Hay empresas que aparte de solidarizarse, iban a tomar las mismas medidas. Ha sido como un efecto dominó hasta el momento. Si estuviera en Cuba entendería, pero acá no podemos a salir a reclamar por nuestros derechos. Los señores de la empresa ‘El Rápido’ salieron y de manera traicionera no pueden avanzar y encima se llevaron a un conductor”, dijo en América Noticias.

En otro momento de la entrevista, al consultarte sobre presencia policial, Ojeda enfatizó que “la prevención no existe y es negativa”.

“Podemos avalar el esfuerzo del general Revoredo, pero estamos resolviendo con fallecidos. Les han dado “su jalada de orejas” pero no entienden. Necesitamos más policías en los puntos críticos”, apuntó.

Empresas paran en apoyo a ‘El Rápido’

Entre ellas figuran La 50 va Contigo, ET Guadalfo Silva y ET Pesquero, cuyos trabajadores también denuncian el incremento de la violencia criminal en sus rutas.

También las empresas Huáscar, Etupsa, Salamanca Parral y La 50 se sumaron a esta medida de protesta, en solidaridad con el sector.