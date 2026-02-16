Grúa se lleva bus que hacía plantón tras ataque a chofer de ‘El Rápido’

Resumen

La unidad fue llevada al depósito municipal. Foto: América Noticias
La unidad fue llevada al depósito municipal. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Durante el paro de algunas empresas de transporte en contra del último ataque a manos de extorsionadores que dejó un chofer muerto perteneciente a la línea ‘El Rápido’, una grúa se llevó un bus de dicha empresa al depósito municipal en San Martín de Porres alegando supuestas infracciones.

