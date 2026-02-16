Grúa se lleva bus que hacía plantón tras ataque a chofer de ‘El Rápido’

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Durante el paro de algunas empresas de transporte en contra del último ataque a manos de extorsionadores que dejó un chofer muerto perteneciente a la línea ‘El Rápido’, una grúa se llevó un bus de dicha empresa al depósito municipal en San Martín de Porres alegando supuestas infracciones.
TE PUEDE INTERESAR
- Lima soportará bochorno y lluvias este lunes y martes, advierte Senamhi
- “Hay incertidumbre sobre la reapertura”: continúa clausura de locales en Miraflores
- MML: Emape retiró 42 toneladas de residuos sólidos de las panamericanas Sur y Norte en un solo día
- Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
- Cientos de parejas celebraron San Valentín en parques de Miraflores y Barranco| FOTOS
Seguir temas