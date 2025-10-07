Un bus de transporte público perteneciente a la Línea 40 fue incendiado en el distrito de Santa Anita, provocado por presuntos extorsionadores. Este atentado ocurrió luego de la suspensión del paro de transportistas tras el acuerdo entre gremios y el Ejecutivo.

La unidad pertenece a la empresa empresa Cuarenta Integrada S.A. (Etrancisa). Testigos indicaron que el chofer estaba descansado dentro de su casa y había dejado su unidad afuera, en la avenida María Parado de Bellido.

La unidad, que quedó completamente calcinada, forma parte de la flota de la empresa que cubre la ruta La Molina-San Juan de Lurigancho. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños aledaños.

El conductor indicó que no salió a trabajar como medida de respaldo a sus compañeros amenazados por extorsionadores.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones de rigor. Se sabe que en el lugar del atentado hay una cámara de seguridad de la Municipalidad de Santa Anita, cuyas imágenes serían clave para determinar al o los responsables.

Paro de transportistas lunes 6

Ayer, las empresas El Rápido, Los Loritos, Los Chinos, Consorcio Villa, Nueva América, El Urbanito, La Z, Santa Catalina, Huáscar, Vipusa, Eriberto Ramos, La 50, entre otras, participaron en el paro de transportistas en contra de la delincuencia a manos de bandas criminales.

Desde puntos en Puente Piedra, Villa El Salvador, Surco, Carabayllo y San Juan de Lurigancho, cientos de unidades de transporte público formal bloquearon las principales vías. Vecinos y comerciantes apoyaron esta manifestación pues también están cansados de las extorsiones.

Horas después, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que asociaciones y gremios de transportistas acordaron levantar la paralización de 24 horas y no ampliarla a 48 horas, tal como se había anunciado.