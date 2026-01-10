Bypass Las Torres: horario de la marcha blanca, líneas de buses autorizados y rutas de servicios expresos en la autopista Ramiro Prialé

MIRA AQUÍ: Inicio de año sangriento en Lima: más de 10 asesinatos el último fin de semana y en el 2025 se batió récord de homicidios

La obra contempla un viaducto de tercer nivel, conformado por estructuras de concreto y vigas de hasta 40 metros de longitud. El viaducto tiene seis carriles, pero por el momento solo se ha habilitado el tránsito en dos carriles en el sentido de Lima a Chosica debido a que aún faltan culminar obras complementarias en los alrededores.

La MML indicó que, una vez que el intercambio vial esté en funcionamiento al 100%, se reducirá el tiempo de viaje entre Lima y Chosica de 2 horas y media a solo 45 minutos. Antes de la obra, solo el cruzar la intersección entre la Av. Las Torres y la autopista Ramiro Prialé tomaba cerca de 45 minutos.

Además, señaló que la obra beneficiará a 2 millones de vecinos de zonas como Huachipa, Carapongo, Chosica, Cajamarquilla, Santa Clara, entre otras, y permitirá descongestionar la Carretera Central.

La nueva infraestructura permitirá conectar Lima y Chosica en 45 minutos. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

El bypass Las Torres presenta actualmente un avance del 95%. Ya se culminaron las principales estructuras de concreto, como vigas, columnas, pilares, losas y muros y la MML se encuentra finalizando los trabajos de asfaltado y pintado de la señalización vial. En el proyecto se usaron elementos prefabricados, los cuales optimizaron los procesos constructivos y acortaron los plazos de ejecución.

Cabe resaltar que la Municipalidad de Lima ejecuta actualmente la ampliación de 3 kilómetros de la carretera Ramiro Prialé en el sentido de oeste a este. La obra registra un avance de más del 80%.

Emape explica por qué se usa solo dos carriles en la marcha blanca

Pablo Paredes, presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), explicó que se estableció la marcha blanca de 5 a.m. a 6 p.m. en el sentido de oeste a este porque en ese horario hay luz natural, ya que aún no se ha concluido la instalación de la luz LED, cuyos trabajos culminarán en dos semanas.

“Estamos abriendo la vía en una fase preoperativa desde las 5 a.m. hasta las 6 p.m., que es el periodo en el que se tiene luz natural, en el sentido de Lima a Chosica. Esto hasta que tengamos el alumbrado público a través de unas luminarias LED, las cuales estarán listas en una a dos semanas y, a partir de ahí, la vía operará de forma ininterrumpida en el sentido de Lima a Chosica”, expresó el funcionario.

“Dar esta apertura es para aliviar la congestión y dar fluidez al tránsito”, agregó.

El by pass Las Torres estaría operativo al 100% en febrero. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

Paredes explicó que el tránsito en el sentido de Chosica a Lima se abrirá cuando se termine de reubicar una interferencia de una red de gas natural. Dichos trabajos tomarían unos 20 días, por lo que la obra estará en pleno funcionamiento en febrero.

El presidente de Emape indicó que la Municipalidad de Lima ejecutó la construcción del viaducto de 700 metros en el tercer nivel. “Ya existía un viaducto en el segundo nivel, el cual iniciaba en la autopista Ramiro Prialé y era el giro a la derecha para incorporarse a la avenida Las Torres en el sentido de la Carretera Central. Lo que faltaba era una inversión que estuvo postergada durante muchos años, que es el tercer nivel del intercambio vial. El tercer nivel es el que ha ejecutado la Municipalidad de Lima, a través de Emape”, indicó Paredes.

También indicó que ya se ha colocado la señalización de seguridad vial, así como anuncios informativos sobre el horario de vigencia de la marcha blanca.

Empresas de transporte evalúan implementar servicios expresos en la autopista Ramiro Prialé

David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que las empresas de transporte público que prestan servicio regular por la autopista Ramiro Prialé evalúan implementar servicios expresos en dicha vía.

Indicó que las empresas que ya iniciaron las pruebas para poner en marcha servicios expresos son Etul4, Vargasant, Loritos y Nueva Era. Enfatizó que se planea aprovechar la reducción de tiempo que implicará el funcionamiento del intercambio vial para implementar dichos servicios especiales. Estas empresas llegarán a diferentes vías como la Av. Carapongo, la Carretera Central y la alameda Ñaña. Además, se conectarán con el Corredor Morado en la Av. Abancay y con el Corredor Rojo en la Carretera Central.

Las obras de construcción del intercambio vial en la autopista Ramiro Prialé se iniciaron en junio pasado. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

“Las rutas normales se van a mantener, pero las empresas que tienen capacidad operativa de poner servicios expresos ya están haciendo las pruebas para poner dichos servicios sobre esta vía. Las empresas Etul4, Vargasant, Loritos y Nueva Era van a pasar por aquí, reduciendo el tiempo de viaje de manera sustancial”, expresó.

“Son empresas que tienen la capacidad de poner servicios expresos. Es decir, se van a mantener las rutas actuales, se van a seguir cubriendo las intersecciones, las esquinas y los espacios por los cuales pasan las rutas y adicionalmente, en estos momentos, estamos haciendo pruebas de servicios expresos. Es decir, van a poder usar este bypass y beneficiarse con esta reducción de tiempo, ya que cruzar solo la intersección (entre Av. Las Torres y la autopista Ramiro Prialé) podría tomar 45 minutos, pero se va a reducir a cinco”, agregó.

Hernández detalló que la marcha blanca también permitirá a las empresas de transporte establecer paraderos y estacionamientos a lo largo de la carretera Ramiro Prialé.

Municipalidad de Lima declaró en emergencia la autopista Ramiro Prialé

La Municipalidad de Lima, durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga, decidió intervenir en la autopista Ramiro Prialé tras emitir la ordenanza N°2644, el 13 de agosto de 2024, en la que declaraba en “emergencia y de interés metropolitano” la vía que conecta el centro de la capital con los distritos de Lima este. Es en base a esta norma que la comuna ha construido el bypass Las Torres.

En octubre de 2024, la MML comenzó la intervención en la carretera Ramiro Prialé con el desalojo de las personas que se habían asentado en el trayecto de la vía. Luego, la comuna modificó la anterior ordenanza a fin de ampliar su área de intervención en la carretera hasta el puente Morón.

En medio de eso surgió la posición de Rutas de Lima (RDL), quien había argumentado que la autopista Ramiro Prialé se encontraba bajo su concesión y consideró que la declaratoria en emergencia de dicha vía es “un acto unilateral” de la Municipalidad de Lima y que “vulnera gravemente sus derechos”. Dicha empresa dejó de operar la concesión a inicios de diciembre del 2025.

Las obras se reiniciaron el 2024 tras varios años de paralización. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

“La ordenanza municipal N° 2644, que declara en emergencia la autopista Ramiro Prialé, es un acto unilateral de la MML que vulnera gravemente los derechos de RDL establecidos en el contrato de concesión, y ha sido emitido en contravención a dicho contrato y al marco legal peruano. Esta medida arbitraria se suma a una serie de graves y sistemáticos incumplimientos contractuales de la MML”, señaló la empresa en su momento.

“Las obras que debe construir RDL en la autopista Ramiro Prialé se encuentran pendientes de ejecución debido a que la propia MML no ha cumplido con la entrega de los predios liberados necesarios para ejecutarlas, lo que impide a RDL avanzar con los trabajos de esta importante vía en beneficio de miles de limeños. La denominada emergencia a la que se refiere la MML ha sido, en todo caso, provocada por la propia MML y sus extensos incumplimientos”, añadió.