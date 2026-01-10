Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Bypass Las Torres: horario de la marcha blanca, líneas de buses autorizados y rutas de servicios expresos en la autopista Ramiro Prialé
Resumen de la noticia por IA
Bypass Las Torres: horario de la marcha blanca, líneas de buses autorizados y rutas de servicios expresos en la autopista Ramiro Prialé

Bypass Las Torres: horario de la marcha blanca, líneas de buses autorizados y rutas de servicios expresos en la autopista Ramiro Prialé

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Desde las 5 de la madrugada del último viernes, los camiones, buses, combis y automóviles ya pueden circular por el bypass Las Torres, ubicado en el cruce de la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres, en Chosica, como parte de la marcha blanca implementada por la Municipalidad de Lima. Los vehículos podrán desplazarse todos los días entre 5 a.m. y 6 p.m. por la nueva infraestructura, lo que permitirá agilizar el tránsito en una zona que habitualmente presenta gran congestión vehicular.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC