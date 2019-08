Callao: combi sin placa, puerta trasera ni ventanas circula por Av. Faucett | VIDEO

Una combi sin placa de rodaje, puerta trasera ni ventanas laterales fue captada circulando por la avenida Elmer Faucett con dirección al distrito de Ventanilla, en el Callao.

Una grabación presentada por Canal N muestra que la combi, pese a no tener las mínimas condiciones para operar, transporta varios baldes, cuyo contenido se desconoce. Además del conductor, en el vehículo viajaba otra persona.

A pocos metros de la unidad se encontraban circulando unos agentes de la Policía Nacional en motocicletas.

La combi transporta baldes en la parte posterior, pese a no contar con puerta trasera. (Video: Canal N)

Según el Reglamento Nacional de Tránsito, circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente es una infracción muy grave (M24) que se sanciona con S/504.



Además, existe una multa de S/336 por "conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas han sido modificadas, alteradas o agregadas, atentando contra la seguridad de los usuarios o por no corresponder los datos consignados en la Tarjeta de Identificación Vehicular con los del vehículo" (G64).

El año pasado, como parte de la campaña #NoTePases, El Comercio dio a conocer otro caso similar en el reportaje El peor carro de Lima.

Este Diario siguió durante semanas el camión sin techo, ventanas rojas, carrocería oxidada, sin puertas, luces, placa o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



El destartalado vehículo era manejado todos los días por Jaime Samuel Baldoceda Egoavil.



En ese entonces, el abogado penalista Roberto Pereyra dijo a El Comercio que al conductor que correspondería una sanción administrativa pues no hay una sanción penal por conducir un vehículo en mal estado. "En nuestro país no existe una sanción penal por no cumplir con los requisitos para conducir un vehículo. Las infracciones de tránsito tienen una sanción de carácter administrativo", dijo.