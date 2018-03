Fiscalizadores de la Municipalidad del Callao y agentes de la Policía de Tránsito intervinieron y llevaron al depósito a 60 taxis que realizaban el servicio cerca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



En un operativo se realizó esta mañana en las inmediaciones del terminal aéreo como parte de las actividades de resguardo de los pasajeros que viajarán al exterior o al interior del país durante Semana Santa.

Unos 300 vehículos fueron fiscalizados y se aplicaron más de 71 papeletas de infracción a taxistas informales por no contar con los papeles en regla.

La mayoría de los conductores intervenidos no contaba con tarjeta de circulación, ni SOAT vigente.

El gerente de Transporte Urbano del Callao, Miguel Gonzales, agregó que muchos de estos vehículos, además de no tener SOAT, no presentan tarjeta de propiedad o el taxista no tiene la licencia de conducir para ofrecer dicho servicio, situación que esto pone en peligro a los pasajeros.

La Municipalidad del Callao informó que continuará con los operativos inopinados de tránsito en los alrededores del aeropuerto.