Desde este domingo 17 de agosto entró en vigor el plan de desvío vehicular aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, debido al inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E4-8), correspondiente al ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Los trabajos se ejecutarán en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, restringiendo de manera temporal la circulación en el sentido sur-norte. El carril contrario (norte-sur) seguirá habilitado durante esta fase inicial.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El transporte público y privado contará con rutas alternas por avenidas auxiliares y calles cercanas. (Foto: ATU)

De acuerdo con la concesionaria, los vehículos de transporte público deberán usar las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides como rutas alternas para continuar por la Av. Enrique Meiggs y la Av. Argentina.

Por su parte, el transporte privado podrá circular por las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos para retomar Faucett en dirección sur-norte.

En esta primera fase solo se cerrará el sentido sur-norte; el tramo norte-sur permanecerá habilitado. (Foto: Andina)

La estación Carmen de la Legua es una de las ocho que conformarán la extensión de la Línea 4, junto con Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto y Morales Duárez. Algunas ya muestran avances importantes, mientras que otras, como la del Aeropuerto, se encuentran en fases iniciales.

Las autoridades exhortaron a conductores y peatones a tomar precauciones ante los cambios en el tránsito, y remarcaron que esta obra será clave para mejorar la conectividad del Callao y su integración directa con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.