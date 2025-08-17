La estación Carmen de la Legua es parte del ramal de ocho estaciones que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Foto: Andina)
Redacción EC
Desde este domingo 17 de agosto entró en vigor el plan de desvío vehicular aprobado por la , debido al inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E4-8), correspondiente al ramal de la .

Los trabajos se ejecutarán en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, restringiendo de manera temporal la circulación en el sentido sur-norte. El carril contrario (norte-sur) seguirá habilitado durante esta fase inicial.

El transporte público y privado contará con rutas alternas por avenidas auxiliares y calles cercanas. (Foto: ATU)
De acuerdo con la concesionaria, los vehículos de deberán usar las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides como rutas alternas para continuar por la Av. Enrique Meiggs y la Av. Argentina.

Por su parte, el transporte privado podrá circular por las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos para retomar Faucett en dirección sur-norte.

En esta primera fase solo se cerrará el sentido sur-norte; el tramo norte-sur permanecerá habilitado. (Foto: Andina)
La estación es una de las ocho que conformarán la extensión de la Línea 4, junto con Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto y Morales Duárez. Algunas ya muestran avances importantes, mientras que otras, como la del Aeropuerto, se encuentran en fases iniciales.

Las autoridades exhortaron a conductores y peatones a tomar precauciones ante los cambios en el tránsito, y remarcaron que esta obra será clave para mejorar la conectividad del Callao y su integración directa con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

