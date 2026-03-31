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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La campaña #NoTePases, impulsada por El Comercio, amplió el alcance de su sistema de denuncias ciudadanas en carreteras del país. A partir de ahora, ya no solo se recibirán reportes por la invasión del carril de emergencia, sino también por cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) en vías como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central.