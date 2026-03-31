La campaña #NoTePases, impulsada por El Comercio, amplió el alcance de su sistema de denuncias ciudadanas en carreteras del país. A partir de ahora, ya no solo se recibirán reportes por la invasión del carril de emergencia, sino también por cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) en vías como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central.

El anuncio se da luego de un hito alcanzado este 2025, cuando la campaña entregó mil papeletas ciudadanas a la Sutrán. Estas sanciones corresponden a conductores que utilizaron de manera indebida las vías auxiliares de la Panamericana Sur durante la temporada de verano.

Estas vías, también conocidas como bermas, están destinadas exclusivamente para situaciones de emergencia. Su uso está restringido a ambulancias, unidades de bomberos u otros vehículos que atiendan incidentes en la carretera. Sin embargo, durante los meses de mayor tránsito hacia el sur chico, se detectó que eran utilizadas de manera irregular por autos particulares, transporte informal e incluso unidades que se detenían para recoger pasajeros.

Las papeletas ciudadanas fueron elaboradas a partir de videos enviados por los lectores de El Comercio a través del WhatsApp 937714189. Este canal permitió recopilar evidencia audiovisual en la que se identificaba con claridad la placa de los vehículos infractores, así como la conducta cometida.

Con la ampliación del alcance de la campaña, ahora se podrán reportar diversas infracciones en carretera. Entre ellas figuran casos como circular en sentido contrario, exceder los límites de velocidad, realizar paradas en zonas prohibidas o efectuar maniobras peligrosas. Las denuncias pueden involucrar a cualquier tipo de unidad, desde autos particulares hasta buses, camiones o motocicletas.

El sistema se basa en la participación ciudadana. Los usuarios deben enviar videos o imágenes donde se observe la infracción, junto con información detallada como la fecha, hora, ubicación exacta —incluyendo kilómetro y distrito— y una breve descripción de lo ocurrido. También se solicita precisar el sentido de la vía en el que se desplazaba el vehículo.

Este mecanismo es posible gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, que respaldan la iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial mediante el uso de herramientas digitales y la colaboración ciudadana.

Desde su implementación en 2018, #NoTePases ha buscado canalizar denuncias para que estas se traduzcan en sanciones efectivas. La articulación con la Sutrán permite que la evidencia recopilada sea evaluada y, de corresponder, se inicie el proceso sancionador contra los conductores infractores.

La Sutrán, entidad que recibe las papeletas ciudadana y las convierte en multas reales, señaló que el trabajo conjunto con la ciudadanía y los medios de comunicación resulta clave para cumplir con las funciones de fiscalización. Indicó que la entidad no puede operar de manera aislada y que la participación de los usuarios de las vías aporta información relevante para identificar conductas indebidas.

Con la ampliación del sistema de denuncias, la campaña busca incrementar el registro de infracciones en diferentes contextos de circulación, más allá del uso indebido del carril de emergencia. La incorporación de nuevos tipos de faltas permitirá contar con un mayor volumen de información sobre conductas de riesgo en las vías nacionales.

El esquema mantiene el mismo procedimiento: los reportes ciudadanos se convierten en papeletas que son remitidas a la Sutrán para su evaluación. De esta manera, las evidencias enviadas por los usuarios pueden derivar en sanciones reales contra los conductores que incumplen las normas de tránsito en las carreteras del país.