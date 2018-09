Candidatos al volante: #NoTePases pone a prueba a Alberto Beingolea

Quiere luchar contra la corrupción desde el sillón municipal. El candidato a la alcaldía por el PPC y ex congresista Alberto Beingolea aprovecha la coyuntura de crisis en el sistema judicial para pregonar que de esa forma solucionará los problemas que afectan a la gestión municipal. “Pero esa no es estrictamente su competencia”, es una frase que él se anticipa a responder. “Si no es tu competencia, debe ser tu preocupación”, afirma.

Hace unas semanas, se difundió un audio que compromete a su candidato a teniente alcalde, Marco Álvarez, a quien se le escucha hablar con el suspendido juez supremo César Hinostroza sobre un trato favorable en el pago de arbitrios. Álvarez era alcalde de San Borja e Hinostroza, un vecino del distrito. Beingolea asegura que respondía el reclamo de un vecino más y minimiza la denuncia.

—En busca de la felicidad—

Salir en hora punta nos cobró factura. El resultado: tres horas para una ruta que pretendíamos recorrer en una. Vimos desde un camión intentando sortear un muro de concreto y escapar del atolladero, baches que hacían tambalear el auto, semáforos inoperativos y peatones imprudentes arriesgando su vida.

A pesar del caos del tráfico, Beingolea disimula una sonrisa durante el recorrido con El Comercio como parte de la campaña No Te Pases, un ejercicio que se hace con los candidatos a la comuna metropolitana. Él propone una “Lima feliz” para los ciudadanos. Por ahora, lo último que uno siente al manejar es felicidad. Los conductores que nos rodean están furiosos.



Lee la entrevista completa este viernes en la edición impresa de El Comercio...